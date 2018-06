TK und AOK Baden-Württemberg sprechen sich für einheitliche Gesundheitsakte aus

Hamburg/Stuttgart (ots) - Die Techniker Krankenkasse (TK) und dieAOK Baden-Württemberg setzen sich für eine Standardisierung derGesundheitsakten für Versicherte in Deutschland ein. Gemeinsames Zielsei es, dass alle Aktenlösungen einheitlichen technischen Standardsfolgten, forderten Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK, undSiegmar Nesch, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOKBaden-Württemberg, auf dem Digital Health Summit der CEBIT. Nur sosei gewährleistet, dass die unterschiedlichen Lösungen derKrankenkassen miteinander kompatibel sind und sich keineInsellösungen etablieren.Das gemeinsame Ziel von TK und AOK Baden-Württemberg ist es, dieAkteure im Gesundheitswesen über die Sektorengrenzen hinweg zuvernetzen, und so die Versorgung der Versicherten zu optimieren.Bislang liegen medizinische Daten isoliert voneinander bei Ärzten,Krankenhäusern, Therapeuten oder Krankenkassen. Diese Daten bietenjedoch nur einen Mehrwert für die Versorgung der Versicherten, wennsie sinnvoll zusammengeführt und genutzt werden können. Das bedeutet,dass die Versicherten die Datenhoheit über ihre persönlichenGesundheitsinformationen besitzen müssen, um selbst bestimmen zukönnen, wann sie wem Zugriff darauf gewähren. Damit diese digitaleVernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen möglich wird, müssen diebestehenden technischen Lösungen sinnvoll zusammengeführt werden."Es ist gut, dass Krankenkassen hier die Führungspositionübernommen haben und das Thema Gesundheitsakte voranbringen", sagtDr. Jens Baas. Das dürfe aber nicht zu einer Vielzahl vonEinzellösungen führen. "Die Digitalisierung macht dort Sinn, wo sieden Versicherten und ihrer Gesundheitsversorgung einen Mehrwertbringt. Die großen Potenziale der Digitalisierung können wir heben,wenn wir gemeinsam auf die Kompatibilität der technischen Lösungensetzen", sagt Siegmar Nesch. Es sei wichtig, dass Aktenlösungen undGesundheitsnetzwerke so gestaltet werden, dass die Daten portabelsind. "Wir schaffen offene Standards, sodass ein Versicherter seineDaten bei einem Kassenwechsel problemlos mitnehmen kann", sagt Baas.Um es Versicherten zu ermöglichen, ihre Gesundheits- undKrankheitsdaten strukturiert und übersichtlich an einem Ort zuspeichern und selbst zu managen, hat die TK gemeinsam mit IBM dendigitalen Datentresor TK-Safe entwickelt. Über ihr Smartphone könnenTK Versicherte sicher auf ihre Gesundheitsinformationen zugreifen undihre Daten verwalten.Die AOK-Gemeinschaft hat in den ModellregionenMecklenburg-Vorpommern und Berlin ihr digitales Gesundheitsnetzwerkgestartet. Über die Plattform können Patienten, niedergelassene Ärzteund Kliniken Gesundheitsdaten digital miteinander austauschen. Esschafft damit die technische Grundlage für die sektorenübergreifendeVernetzung. Der Versicherte bleibt dabei jederzeit Herr seiner Daten,die nur fließen, wenn er sein Einverständnis für den Datenaustauschgegeben hat. "Starke Vernetzung der Patienten mit ihren Ärzten undden Ärzten untereinander, mehr Qualität und klare Struktur sind dasGebot der Stunde und dies kann durch digitale Anwendungen enormbefördert werden", so Nesch.Hinweis für die Redaktionen: Die Techniker Krankenkasse und dieAOK-Gemeinschaft versichern rund 37 Millionen Menschen inDeutschland. Das entspricht etwa jedem zweiten gesetzlichVersicherten in Deutschland.Pressekontakt:AOK Baden-Württemberg PressestelleDr. Jörg Schweigardpresse@bw.aok.deTelefon 0711 2593 - 229Telefax 0711 2593 - 100www.aok-bw-presse.deTK-PressestelleSilvia Wirthsilvia.wirth@tk.deTelefon 040 - 6909 - 1837mobil 0151 - 46252275www.presse.tk.deOriginal-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell