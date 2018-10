TK-Produkte trotzen dem Hitzesommer / Neue Dynamik durch Innovationen mit Top-Qualität (FOTO)

Berlin (ots) -Der Tiefkühlmarkt erholt sich nach den heißen Sommermonaten undpunktet mit aktuellen Verbrauchertrends. Nach einer Prognose desDeutschen Tiefkühlinstitut e.V. (dti) wird der Absatz vonTiefkühlprodukten in 2018 um 0,5 Prozent wachsen. Der jährlichePro-Kopf-Verbrauch tiefgekühlter Produkte in Deutschland könnte sovon bisher 46,3 Kilogramm (2017) auf 46,5 Kilogramm (2018) steigen.Im superheißen Sommer 2018 konnte die Nachfrage nach Speiseeis undEiswürfeln mit zweistelligen Zuwachsraten brillieren.Tiefkühlprodukte insgesamt waren vorübergehend etwas weniger alssonst gefragt, weil den Deutschen bei der Hitze der Spaß am Kochenund an warmen Mahlzeiten zeitweise abhandengekommen war. Dies machtesich aber nicht nur im Tiefkühlsegment bemerkbar. Wen wundert's!Die jüngsten Zahlen zeigen aber bereits einen Aufwärtstrend. DerAbsatz von TK-Lebensmitteln könnte 2018 nach dti-Berechnungen von3.730.185 Tonnen in 2017 auf 3.748.836 Tonnen steigen. Die Angabenumfassen die Absatzmengen tiefgekühlter Produkte imLebensmitteleinzelhandel (LEH), bei den Heimdiensten und imAußer-Haus-Markt (AHM).Der Umsatz mit Tiefkühlprodukten in Deutschland wird sich nachdti-Prognose 2018 durch einen Zuwachs von 2 Prozent auf 14,6 Mrd.Euro (14,3 Mrd. Euro in 2017) erhöhen. Sorgen bereiten denTK-Herstellern die steigenden Rohstoffpreise und Logistikkosten. Obbei Gemüse, Kartoffeln oder Fisch - mit Preissteigerungen aufgrundschlechter Ernten und knapper Angebotsmengen ist zu rechnen. DerFahrermangel, die angespannte Verkehrssituation und die weitersteigende Nachfrage nach Logistik-dienstleistungen z.B. durch denOnline-Handel sorgen für steigende Logistikkosten bei der Belieferungdes Handels. Ein Thema, das nicht nur die TK-Industrie vor enormeHerausforderungen stellt.Tiefgekühlte Lebensmittel gehören in jeden EinkaufswagenTK-Produkte sind ein wichtiger Frequenzbringer im LEH, dapraktisch jeder Haushalt Tiefgekühltes einkauft. ImLebensmittelhandel waren im 1. Halbjahr 2018 die TK-Backwaren dereindeutige Gewinner, aber auch TK-Kartoffelprodukte, TK-Fleisch,TK-Käse sowie TK-Gerichte lagen im Plus. Weniger Zeit für das Backenund eine hochwertige Qualität sorgen für steigenden Appetit nachTK-Kuchen und -Torten. Innovationen im TK-Pizza-Segment belebten denMarkt zusätzlich.Die Trends in der TiefkühltruheDas dti beobachtet die Entwicklung der Trends im TK-Sortiment undbefragt dazu seine Mitgliedsunternehmen: Mit weitem Abstand ist derWunsch nach einfachen und überzeugenden Ernährungslösungen mit gutemGeschmack und hoher Qualität der wichtigste Treiber für den TK-Markt.Der Fachbegriff Convenience umschreibt, was viele Menschen erleben:Die Doppelbelastung mit Beruf und Familie sowie steigende Mobilitätund Flexibilität in den Tagesabläufen wirken sich auf denErnährungsalltag aus. In vielen Haushalten muss es schnell gehen,eine warme Mahlzeit soll in wenigen Minuten auf dem Tisch stehen. MitTK ist das hervorragend möglich.Zu beobachten ist auch, dass zunehmend hochwertige TK-Produkte inden Markt kommen. Eine hohe Qualität, ausgezeichnete Rohstoffe werdenvon den Verbrauchern zunehmend geschätzt und erwartet. Einehandwerkliche Optik spiegelt einen weiteren wichtigen Trend: Denn dasTK-Produkt soll am liebsten aussehen und schmecken wie selbstgemachtoder wie aus der Gastronomie.Die dti-Trendbefragung zeigt im Vergleich zum Vorjahr, dassRegionalität weiter zu den stärksten Treibern im Sortiment TK gehört.In der Kombination mit zunehmender Nachfrage nach Bio-Produktendrückt sich der Wunsch nach natürlichen, ökologisch erzeugtenProdukten aus der "Heimat" aus. Die Hersteller greifen diese Themendurch die Rohstoffauswahl z.B. bei Kartoffel- und Gemüseproduktenauf.Auch gesunde Ernährung mit den Trendausprägungen vegetarisch,vegan und gluten-frei hat nochmals an Bedeutung gewonnen im Vergleichzu 2017. Gerade bei jungen Konsumenten sind vegetarischeTK-Komponenten oder TK-Gerichte beliebt. Der Variantenreichtum imTK-Sortiment nimmt weiter zu, um die immer heterogener werdendeNachfrage auch mit Nischenprodukten bedienen zu können.Als stärksten Impuls, der von den Kunden in Handel und Gastronomieauf die Weiterentwicklung der TK-Sortimente ausgeht, nennen diedti-Mitglieder 2018 die Nachhaltigkeit von TK-Produkten. Das umfasstThemen wie Klimaneutralität, aber auch recyclingfähige Verpackungenund den Einsatz von Tierwohllabels. Das deutet bereits an, dass inden nächsten Monaten mit weiteren spannenden Innovationen in denTK-Truhen zu rechnen ist.TK-Produkte sind beliebt beim Profiverwender in der GastronomieDer Außer-Haus-Markt entwickelte sich auch 2018 weiter positiv.Durch die zunehmenden Ausgaben (+2,2%) bei stabilen Besuchszahlen(+0,3%) erreichte die Gastronomie laut npdgroup Deutschland im 1.Halbjahr 2018 einen höheren Durchschnittsbon (+1,9%). Allerdingskonnten nicht alle Bereiche der Gastronomie eine positive Entwicklungverzeichnen. Am stärksten entwickelte sich der Bereich derQuickservice-Restaurants und der Arbeitsplatzverpflegung. TK-Produktewerden in jeder Form der Gastronomie eingesetzt und von den Köchenaufgrund ihrer vielfältigen Vorteile und Flexibilität geschätzt undkönnen so von der positiven Marktentwicklung profitieren.