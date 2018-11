TJX: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "TJX Companies":

Für die Aktie TJX stehen per 14.11.2018, 03:01 Uhr 53,76 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. TJX zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir TJX einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob TJX jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 24 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die TJX-Aktie sind 16 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das TJX-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 95,59 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (54,57 USD) ausgehend um 75,17 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält TJX von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: TJX hat mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,64%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Retail - Discretionary"-Branche beträgt -2,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die TJX-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt TJX mit einer Rendite von 63,54 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,66 Prozent. Auch hier liegt TJX mit 45,88 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.