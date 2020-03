TJX Cos: Es wird immer turbulenter!

TJX Cos weist am 26.03.2020, 23:17 Uhr einen Kurs von 47.96 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Einzelhandel" geführt.

Wie TJX Cos derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von TJX Cos investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,92 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der TJX Cos wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 15 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das TJX Cos-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (4 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der TJX Cos liegt im Mittel wiederum bei 66,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 44,08 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 50,29 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der TJX Cos insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über TJX Cos wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält TJX Cos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.