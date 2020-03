TJX CosWie geht’s weiter, ?

An der Börse New York notiert die Aktie TJX Cos am 06.03.2020, 01:58 Uhr, mit dem Kurs von 59.61 USD. Die Aktie der TJX Cos wird dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat TJX Cos auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über TJX Cos wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält TJX Cos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,48 Prozent liegt TJX Cos 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,97. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TJX Cos-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 58,25 USD mit dem aktuellen Kurs (62,27 USD), ergibt sich eine Abweichung von +6,9 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (61,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,63 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der TJX Cos-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.