TI Fluid Systems liefert die thermischen Produkte für den neuen vollständig batterie-elektrischen Geländewagen Ford Mustang Mach-E

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - TI Fluid Systems, ein weltweitführender Anbieter von Fluidsystemtechnik für die Automobilindustrie, meldeteheute, die neuen Wärme-Management-Systeme für den neuen Mustang Mach-E, denbrandneuen vollelektrischen Geländewagen von Ford, bereitzustellen.Das neue Fahrzeug, das Ende 2020 auf den Markt kommen wird, wurde derÖffentlichkeit erstmals im November letzten Jahres während der LA Auto Show 2019vorgestellt. TI Fluid Systems wird die Kältemittelleitungen für die Klimaanlageliefern, um den Innenraum komfortabler zu gestalten, und dieBatteriekühlleitungen für das Wärmemanagement der Batterie bereitstellen. Fürdie jeweiligen Bauteile wird eine Kombination optimierter Materialien verwendet."Dank der über 40 Jahre Erfahrung von TI Fluid Systems mit thermischen Produktenfür die Automobilindustrie konnten wir gemeinsam mit den Technikteams von Fordtechnische Unterstützung, Best Practice-Design, Fertigungsintegration sowieDesignunterstützung vor Ort gewährleisten", Stefan Rau, Executive VicePresident, Fluid Carrying Systems. "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Fordarbeiten zu dürfen, wenn der vollelektrische Mustang Mach-E in den Markteingeführt wird und freuen uns darauf, Ford auch zukünftig zur Seite zu stehen."TI Fluid Systems ist bereits seit vielen Jahren ein Lieferant von Ford. DieZusammenarbeit der beiden Unternehmen begann 1922, als TI Fluid Systems dieKraftstoffleitungen für das erste Model T bereitstellte. Seitdem wirkte TI anHunderten von Fahrzeugmodellen von Ford mit."Es ist wirklich großartig, dass TI seine 98-jährige Beziehung mit Ford durchdie Lieferung von Produkten und Systemen zur Flüssigkeitshandhabung in denElektroautos von Morgen fortsetzen kann", so Bill Kozyra, Präsident und CEO vonTI Fluid Systems.Informationen zu TI Fluid SystemsTI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Systemen für dieLagerung, Beförderung und Zufuhr von Flüssigkeiten, die hauptsächlich für denleichten Automobilmarkt bestimmt sind. TI Fluid Systems verfügt über fast 100Jahre Erfahrung mit Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie und betreibtProduktionsstätten an 108 Standorten in 28 Ländern, die alle wichtigen globalenOEMs beliefern.Weitere Informationen finden Sie unter www.tifluidsystems.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpgPressekontakt:Domenic MiliciaChief HR & Communications Officerdmilicia@tifs.com+1-248-296-8400Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140062/4537807OTS: TI Fluid SystemsOriginal-Content von: TI Fluid Systems, übermittelt durch news aktuell