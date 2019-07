TI Fluid: So schnell kann es gehen

TI Fluid weist am 20.07.2019, 02:00 Uhr einen Kurs von 191.6 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir TI Fluid einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob TI Fluid jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: TI Fluid schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,59 % und somit 0,21 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,38 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei TI Fluid konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält TI Fluid auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der TI Fluid führt bei einem Niveau von 47,44 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,98 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".