TI FluidWas jetzt, ?

Für die Aktie TI Fluid aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse London am 13.12.2019, 17:40 Uhr, ein Kurs von 242.17 GBP geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir TI Fluid einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob TI Fluid jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TI Fluid-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 193,33 GBP mit dem aktuellen Kurs (239 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +23,62 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (206,37 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+15,81 Prozent Abweichung). Die TI Fluid-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die TI Fluid-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das TI Fluid-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (243,25 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 239 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält TI Fluid eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen TI Fluid. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.