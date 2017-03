TIM und Italtel modernisieren Voice over IP- Dienstleistungen für Poste Italiane

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -Aktualisierung der Infrastruktur mit "Network FunctionVirtualization"-Logik ermöglicht innovative Services und FunktionenTIM, Italiens führendes IKT-Unternehmen, und Italtel, einführendes Telekommunikationsunternehmen für Network FunctionsVirtualization (NFV), Managed Services und All-IP-Kommunikation,haben gemeinsam - im Rahmen einer "Raggruppamento Temporaneo diImprese" (temporäre Unternehmensgruppe) mit TIM als führender Kraft -die Evolution der Voice-over-IP-Infrastruktur (VoIP) von PosteItaliane gestaltet und umgesetzt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/483841/Italtel.jpg )Poste Italiane ist das größte italienische Unternehmen fürPostzustellung, Logistik, Finanzdienstleistungen und Versicherungsowie digitale Kommunikation mit Netzwerkfähigkeiten im ganzen Land.Das Projekt der Sanierung der VoIP-Plattform von Poste Italiane wurdemit dem Ziel entwickelt, den interne Kunden des Unternehmens neue undbessere Dienstleistungen bieten zu können (in den 13.000 Postfilialenin Italien) und zugleich die Infrastrukturkosten zu verringern.Insgesamt bedient das private Netzwerk von Poste Italiane mehr als50.000 Kunden, die mit verschiedensten Geräten Breitband- undUltrabreitbandverbindungen von TIM verwenden.Die neue Lösung basiert auf modernsten Technologien und Standards.Sie ist nach dem Modell der Network Function Virtualization (NFV)vollständig virtualisiert und liefert der TelekommunikationsbrancheCloud-Computing-Logik. Ihre Architektur ist so angelegt, dass sie dieEvolution der Plattform bei einer vollständigen Kontinuität für dievorhandene IT-Infrastruktur von Poste Italiane ermöglicht - und einevollständige VoIP-Integration mit dem Netzwerk des Serviceanbieters.Die volle Kompatibilität von Italtels Produkten mit dervorhandenen Infrastruktur, die Fähigkeit zur Integration, die TIM undItaltel im Umgang mit der Komplexität des vorhandenen Netzwerksbewiesen haben, und der Einsatz von konsolidierten Migrationsmethodengarantierten einen nahtlosen Übergang zur letztendlichen Architektur- mit minimalen Auswirkungen auf Netzwerkkonfiguration undNutzererlebnis für die aktiven Dienste.Die Migration von mehr als 20.000 Nutzern in den Postfilialenwurde innerhalb weniger Monate abgewickelt. Sie verringerte denPlatzbedarf in der zentralisierten Infrastruktur vonTIM-Rechenzentren um 75 % und reduzierte den Stromverbrauchbeträchtlich.Die Transformation umfasste eine Reihe von Italtel-Produkten,darunter die Italtel Multimedia Communication Suite (i-MCS), welcheFunktionen wie Software-Modularität, NFV und Cloud, LTE und IMSunterstützt. Italtels Lösung zur Verwaltung von Kundendaten i-TDS,sein Session Border Controller NetMatch-S sowie die umfangreicheManagement-Suite iNEM (Neutral Event Manager) kamen bei dem Projektebenfalls zum Einsatz.Die TIM Group ist Italiens führendes IKT-Unternehmen undunterstützt das "digitale Leben" des Landes. Mehr(http://www.telecomitalia.com/tit/en.html)Italtel entwickelt und bietet All-IP-Kommunikationslösungen,Managed Services, IT-System-Integration-Services, Netzwerkintegrationund Migrationsaktivitäten an. Mehr (http://www.italtel.com/)Pressekontakt:Laura Borlenghi+39024388 5275laura.borlenghi@italtel.comTwitter: @ItaltelTIM-Pressestelle: +39 06 3688 2610http://www.telecomitalia.com/mediaTwitter: @TIMnewsroomOriginal-Content von: Italtel, übermittelt durch news aktuell