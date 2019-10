TIM Participacoes: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Für die Aktie TIM Participacoes aus dem Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.10.2019, 23:58 Uhr, ein Kurs von 13.83 USD geführt.

Die Aussichten für TIM Participacoes haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die TIM Participacoes-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TIM Participacoes vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 25,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (14,09 USD) ausgehend um 80,98 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält TIM Participacoes von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: TIM Participacoes hat mit einer Dividendenrendite von 1,27 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.5%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt -3,23. Aufgrund dieser Konstellation erhält die TIM Participacoes-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei TIM Participacoes beträgt das aktuelle KGV 14,47. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 82,92. TIM Participacoes ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.