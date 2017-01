TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN feiert umjubelte Premiere in Berlin (FOTO)

München (ots) -Lachende Gesichter, wohin man auch blickte: Bei der TIMM THALERODER DAS VERKAUFTE LACHEN-Premiere im Berliner Zoo Palast strahltengestern nicht nur die Darsteller und Filmemacher um die Wette. Über1300 Kinobesucher zeigten sich von der mit dem Prädikat "besonderswertvoll" ausgezeichneten Neuinterpretation des Klassikers begeistertund ließen sich nur zu gerne von Timm Thalers umwerfendem Lachenanstecken.Neben Regisseur Andreas Dresen, Produzent Oliver Berben undConstantin Film-Vorstandsvorsitzender Martin Moszkowicz waren auchTimm Thaler-Darsteller Arved Friese, Justus von Dohnányi, Nadja Uhl,Axel Prahl, Charly Hübner, Steffi Kühnert und Jule Hermann gekommenund freuten sich, ihren Film gemeinsam zu präsentieren. Und dasPublikum dankte dem Filmteam für knapp 100 Minuten zauberhafterKinounterhaltung mit tosendem Applaus und einem Kinosaal volllächelnder Gesichter.In den Kinos startet TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN am 2.Februar.Inhalt: Timm Thaler (Arved Friese) lebt in ärmlichenVerhältnissen, doch er lacht gern und viel. Sein Lachen ist sobezaubernd und ansteckend, dass der dämonische Baron Lefuet (Justusvon Dohnányi) es um jeden Preis besitzen will. Und so macht derreichste Mann der Welt dem Jungen ein unmoralisches Angebot: WennTimm ihm sein Lachen verkauft, wird er in Zukunft jede Wettegewinnen. Nach anfänglichem Zögern unterschreibt Timm den Vertrag.Jetzt kann er sich scheinbar jeden Wunsch erfüllen, doch ohne seinLachen ist er ein anderer Mensch. Nur noch Timms Freunde Ida (JuleHermann) und Kreschimir (Charly Hübner) halten zu ihm. Gemeinsamwollen sie Timm aus den Fängen des Barons befreien und durch eineList sein markantes Lachen zurückgewinnen.TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN, produziert von OliverBerben, ist eine Constantin Film Produktion und entstand inCo-Produktion mit dem ZDF, Arri Media, B.A. Produktion, Trixter,Cinemendo und Rolize. Der Film wurde von der MitteldeutschenMedienförderung, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, demFilmFernsehFonds Bayern, der Filmförderungsanstalt und dem DeutschenFilmförderfonds gefördert.Kinostart: 2. Februar 2017 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Arved Friese, Justus von Dohnányi, Axel Prahl, AndreasSchmidt, Jule Hermann, Charly Hübner, Nadja Uhl, Steffi Kühnert,Bjarne Mädel, Fritzi Haberlandt, Harald Schmidt, als Gäste MilanPeschel und Thomas Ohrner u.v.a.Drehbuch: Alexander Adolph nach dem gleichnamigen Roman von JamesKrüssProduzent: Oliver BerbenRedaktion: Caroline von Senden, Dr. Irene WellershoffCo-Produzenten: Josef Reidinger, Antonio Exacoustos, ChristianSommer, Tilo SeiffertExecutive Producer: Martin MoszkowiczRegie: Andreas DresenUnter www.constantinfilm.medianetworx.de stehen Fotos zum Downloadzur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendenAgenturen:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Anja Oster & Doreen ZimmermannTelefon: +49-30-26 39 59 59 0E-Mail: info@just-publicity.comPURE ONLINE(Online PR)Aline SchenkerTelefon: +49-30-28 44 509 19E-Mail: Aline.Schenker@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell