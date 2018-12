TIGR®Matrix zeigt vielversprechende Ergebnisse zur Prävention einer Narbenhernie bei septischen Patienten im Rahmen einer Laparoskopie

Uppsala, Schweden (ots/PRNewswire) - Mithilfe einer kleinenretrospektiven Studie, die im Verlauf des XXVIII. Waterford SurgicalOctober Club Meeting präsentiert wurde, konnte die außerordentlicheWirksamkeit und Sicherheit der eingebrachten Onlay-Matrix in Form dersynthetischen und vollständig resorbierbaren chirurgischenTIGR®Matrix (Novus Scientific AB, Uppsala -- Schweden) zur Präventioneiner Narbenhernie bei septischen Patienten im Rahmen einerNotfall-Laparoskopie dargestellt werden.Etwa jeder dritte Patient, der sich einer Notfall-Laparotomieunterzieht, entwickelt eine Narbenhernie. Ein derzeitiger,bedeutender Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit einemBauchverschluss beruht auf der Verwendung einer chirurgischenNetzeinlage als prophylaktische Maßnahme zur Prävention einerNarbenhernie im Rahmen der Erstoperation oder der Ausführung einestemporären Bauchverschlusses. Konzeptionelle Schwierigkeitenerschweren ein solches Verfahren jedoch bei Patienten mit Sepsis.Der Hauptautor Michael Moore präsentierte zusammen mit Kollegeneine kleine retrospektive Fallstudie am Beispiel von sechs septischenPatienten, denen nach einer Notfall-Laparotomie in Onlay-Position diechirurgische TIGR®Matrix innerhalb ein und derselben Einrichtungeingebracht wurde.Die TIGR®Matrix führte zu einer niedrigen Komplikationsrate. Eswurden keine postprozeduralen Narbenbrüche festgestellt und keinerder Patienten entwickelte ein Serom. Bei einem Patienten wurde eineWundinfektion festgestellt.Das Einbringen der chirurgischen TIGR®Matrix in Onlay-Position beiseptischen Patienten im Rahmen einer Notfall-Laparoskopie istvielversprechend, so die Forscher des Letterkenny UniversityHospital. Zur Bekräftigung dieser Ergebnisse ist eine langfristigeWeiterverfolgung erforderlich.Über die TIGR®MatrixTIGR®Matrix ist die erste langfristig resorbierbare, zu 100 %synthetische, chirurgische Matrix. Die einzigartige Technologie auszweistufiger Degradation und vollständiger Resorption, gepaart miteiner einfachen Handhabung, ist ein bedeutender Fortschritt in derchirurgischen Netztechnologie.Der schnell degradierende Teil verbessert die Flexibilität undDehnbarkeit der Matrix, verleiht zusätzliche Festigkeit in derunmittelbaren Heilungsphase und wird in den ersten vier Monatenschrittweise absorbiert. Der langsam degradierende Teil der Matrixsbietet eine optimale Festigkeit für bis zu neun Monate beivollständiger Resorption innerhalb von etwa drei Jahren. TIGR®Matrixverwendet zu 100 % synthetische Polymere, deren Einsatz durchUnterlagen belegt, klinisch erprobt und seit den 70er-Jahren fürMedizinprodukte üblich ist.Über Novus ScientificNovus Scientific AB (www.novusscientific.com) entwickelt,produziert und vertreibt resorbierbare Implantate, welche diekörpereigene Heilung unterstützen.Der Hauptsitz, die Forschungs- und Produktionsanlagen befindensich in Uppsala, Schweden.Quelle:Moore M, et al. Prevention of incisional hernia post emergencylaparotomy: A time to change? (Prävention von Narbenhernie nachNotfall-Laparotomie: Zeit für Veränderung?) Eine FallstudieVorgestellt im Verlauf des XXVIII. Waterford Surgical October ClubMeeting am 13. Oktober 2018.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/787447/Novus_Scientific_logo.jpgPressekontakt:Patrick Blaauw+31-629-344-566patrick.blaauw@novusscientific.comOriginal-Content von: Novus Scientific, übermittelt durch news aktuell