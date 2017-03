TIGER GIRL feiert Premiere in Berlin (FOTO)

München (ots) -Achtung Berlin, TIGER GIRL ist in der Stadt! Am Abend feierte dasMartial Arthouse-Werk der LOVE STEAKS-Macher offiziell Premiere imZoo Palast.Nachdem TIGER GIRL im Januar bereits das "Panorama Special" derBerlinale eröffnete, kehrten Filmemacher und Darsteller nun nocheinmal zurück, um ihren Film vorzustellen. Neben dem FOGMA-Team umRegisseur/Autor Jakob Lass, Produzentin/Autorin Ines Schiller undProduzent/Komponist Golo Schultz und den beiden HauptdarstellerinnenElla Rumpf und Maria Dragus waren auch die beiden AlpenrotCo-Producer Constanze Guttmann und Friederich Oetker in dieHauptstadt gekommen.Und TIGER GIRL rockte den Kinosaal: Das Premierenpublikum warbegeistert von dem kompromisslos erzählten Film, der sich nichtweiter mit gesellschaftskonformen Höflichkeitsfloskeln aufhält. Castund Crew wurden nach der Vorstellung für ihre unkonventionelleProduktion gefeiert. Im Anschluss an die Premiere ließen es Team undGäste dann im Kudamm-Karree noch ordentlich krachen; Berlin-Style.Als Special Guests performte die Berliner Band Grossstadtgeflüsterihren Titelsong zum Film, "Du weißt nicht wie man Feuer macht".Inhalt: TIGER (Ella Rumpf) schafft sich ihren Platz. Regel#2: Wenndir jemand eine Grube gräbt, schubs ihn hinein. VANILLA (MariaDragus) sucht einen Platz. In einer Uniform - Hauptsache, einAuftrag. Doch sie fliegt durch die Polizeiprüfung und landet beieinem privaten Sicherheitsdienst. TIGER ist fasziniert von demMädchen, das so krampfhaft versucht, dazuzugehören. Sie bringt ihrdas Beißen bei und VANILLA leckt Blut. TIGER muss eine neue Regellernen: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.TIGER GIRL kommt am 6. April im Rahmen der ALPENROT-Initiative derConstantin Film deutschlandweit in die Kinos. Die Initiative ALPENROTwurde 2012 von Constantin Film gegründet, um es dem kreativenFilmnachwuchs zu ermöglichen, seine Projekte auf die Kinoleinwand zubringen und unterstützt sie mit Know-how bei der Entwicklung undFinanzierung, berät bei der Herstellung und übernimmt den Vertriebund Verleih.TIGER GIRL ist eine Produktion der FOGMA in Co-Produktion mitConstantin Film sowie dem Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb).Constanze Guttmann und Friederich Oetker sind die Co-Producer beiAlpenrot, Executive Producer sind Martin Moszkowicz und OliverBerben.Das Projekt wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, derBeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), demDeutschen Filmförderfonds (DFFF) sowie der Filmförderungsanstalt(FFA) und dem FilmFernsehFonds (FFF) Bayern. Entstanden ist der Filmim Rahmen der Initiativen ALPENROT von Constantin Film sowieLEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg.Kinostart: 6. April 2017 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Ella Rumpf, Maria Dragus sowie Enno Trebs, OrceFeldschau, SWISS u.v.a.Als Gäste: Lana Cooper, Franz Rogowski, Ulrik Bruchholz, RobertGwisdekRegie: Jakob LassProduzenten: Ines Schiller, Golo SchultzCo-Producer Alpenrot: Friederich Oetker, Constanze GuttmannRedaktion rbb: Verena Veihl, Cooky ZiescheExecutive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jakob LassDrehbuch: Jakob Lass, Ines Schiller, Hannah Schopf, Nico Woche,Eva-Maria ReimerBildmaterial der Premiere, der Trailer, Fotos sowie EPK- undAPK-Material liegen zum Download bereit unter:https://constantinfilm.medianetworx.de.Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine BaschnyTelefon: +49 - 89 - 20 20 82 60Fax: +49 - 89 - 20 20 82 89E-Mail: info@just-publicity.comPURE ONLINE (Online PR)Verena SchönhofenTelefon: +49 - 30 - 28 44 509 12E-Mail: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell