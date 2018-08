Die TIENS Group eröffnet einen neuen Hightech-Experience-Store in Shenzhen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TIENS Group, eines derführenden Unternehmen im Gesundheitswesen, eröffnete in Shenzheneinen neuen Hightech-Experience-Store für ihre Kunden. Li Jinyuan,Gründer und Vorsitzender der TIENS Group, gab die offizielleEröffnung seines weltweit ersten Geschäfts am 3. August im BezirkLuohu, Shenzhen, bekannt. Das Geschäft bietet ein einzigartigesKundenerlebnis durch eine Kombination aus fortschrittlicherTechnologie und erlebnisorientiertem Marketing. So können dieBesucher die Welt der TIENS Group erleben und erfahren, welchepositiven Auswirkungen die Produkte des Unternehmens auf das Lebender globalen Verbraucher haben. Der Eröffnungstermin wurde anlässlichdes 23-jährigen Firmenjubiläums gewählt.Das neue interaktive Kundenerlebnis von TIENS ist Teil derglobalen Expansionsstrategie des Unternehmens: "One Body, MultipleWings". Als großer multinationaler Konzern haben Li und TIENS dieNotwendigkeit für ihr Geschäft erkannt, besser auf den Markt, dieVerbraucher und ihre Bedürfnisse einzugehen. Um dieserHerausforderung gerecht zu werden, hat die TIENS Group die neuestenTrends in Technologie und Verbraucherverhalten untersucht. IhreErgebnisse zeigten, dass viele Verbraucher es vorziehen, Produktedurch interaktive Erlebnisse kennenzulernen, die die Grundlage fürden TIENS Experience Store bildeten.Die Besucher tauchen schon beim Betreten des TIENS ExperienceStore in Welt der futuristischen Technik ein. Die Gäste können diespeziellen Gesundheits- und Lifestyle-Produkte von TIENS durchinteraktive Methoden wie Touchscreen-Computer undLive-Produktvorstellungen erleben. Die TIENS Group analysiertgleichzeitig das Besucherverhalten mit Gesichtserkennung undBig-Data-Analyse, um spezielle Omnichannel-Vertriebs- undMarketingstrategien zu entwickeln und so den Bedürfnissen undAnforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden.Laut Zhang Zhongtao, dem Präsidenten der TIENS Group for GreaterChina, ist dies ein Höhepunkt aus mehr als zwei Jahrzehntenanhaltender Innovation. "Unter der Leitung unseresVorstandsvorsitzenden Li Jinyuan und dank unserer 'One Body, MultipleWings'-Strategie schafft die TIENS Group ein Modell für ein besseresLeben und eine bessere Zukunft.", so Zhang.Peggy Liu (Liu Yu), Leiterin des Bereichs für globale strategischePlanung und das operative Geschäft der TIENS Group, schloss sichZhang an. "Vor 23 Jahren hat sich TIENS von China aus auf den Weg derInnovation gemacht und unsere Strategie 'One Body, Multiple Wings' inalle Länder der Welt getragen. Jetzt bringen wir unsere Philosophiemit dem TIENS Experience Store direkt zum Verbraucher. Der TIENSExperience Store markiert für Tausende der Verbraucher weltweit denBeginn einer neuen 'Fusion Lifestyle-Ära', in der Technologie einenentscheidenden Beitrag zur Verbesserung unseres Lebens leistet.", soLiu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/728153/TIENS_GROUP_experience_store.jpgPressekontakt:Carol Huang+86-159-1108-4647huangjz@tiens.comOriginal-Content von: TIENS, übermittelt durch news aktuell