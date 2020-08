THRIVE II: This Is What It Takes bringt am 8. August einen Trailer in 15 Sprachen heraus - Fortsetzung einer der meistgesehenen Dokumentationen aller Zeiten

Los Angeles (ots/PRNewswire) - THRIVE: What on Earth Will it Take? war mit mehr als 90 Millionen Aufrufen in 27 Sprachen eine der meistgesehenen Dokumentationen der Welt. Die unkonventionelle Dokumentation kam im November 2011 heraus und entschleierte, was in unserer Welt tatsächlich vor sich geht, indem die globale Konsolidierung der Macht in nahezu allen Aspekten unserer Leben enthüllt wurde.THRIVE I verband Durchbrüche in den Bereichen Wissenschaft, Bewusstsein und Aktivismus, bot echte Lösungen an und versetzte uns in die Lage, mit beispiellosen und kühnen Strategien unsere Leben und Zukunft wieder in die Hand zu nehmen. Die Filmemacher Foster Gamble und Kimberly Carter Gamble haben für den 8. August 2020 für die Folgedokumentation einen mitreißenden Trailer mit Antworten auf "What on earth it will take?" gedreht: THRIVE II: This Is What It Takes.THRIVE II: This Is What It Takes gibt Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen - mit Menschen und Innovationen, welche das Leben für uns alle umwälzen könnten. Der Film begibt sich auf eine Weltreise zur Ermittlung der viel versprechendsten Lösungen in den Bereichen Energie, Gesundheit, Bewusstsein und Selbstorganisation ohne Zwang, und legt gleichzeitig die Wissenschaft, Prinzipien von Strategien dar, welche dies ermöglichen. THRIVE II inspiriert überpolitische, basisnahe und dezentralisierte Lösungen und bietet praktische Werkzeuge an, um unser Leben wieder in die Hand zu nehmen. Dieses Vorhaben wird umso wichtiger, da Regierungen und amtliche Institutionen in der Pandemie und den gesellschaftlichen Umruhen rund um die Welt versagt haben. Der Film wird am 26. September 2020 in 15 Sprachen in einer Welt veröffentlicht, die vom Status quo enttäuscht ist und der Hoffnung bedarf, die auf Lösungen basiert.Nach Herauskommen des ersten Films wendeten sich mehr als tausend Innovatoren aus der ganzen Welt an das Team von ThriveOn, um ihre Erfindungen vorzustellen und Teil der Bewegung zu werden."Viele fürchteten, dass ihre Erfindungen für den Status quo eine solche Bedrohung darstellen, dass sie jetzt oder in Zukunft unterdrückt würden", sagte Foster Gamble. "Diese inspirierende Reaktion ließ Kimberly und mich auf eine Reise durch Afrika, China, Thailand, Ägypten, Europa, Costa Rica, Mexiko und die USA gehen, um gemeinsam mit einem Team von Technikern, Ärzten und weiteren Experten eine Reihe bahnbrechender Dinge zu untersuchen."Diese Interaktionen mit den Innovatoren der Welt werden vor der Kamera von prominenten Wissenschaftlern und Philosophen wie Nassim Haramein, Gregg Braden, Dr. Kelly Brogan, Bruce Lipton und Larken Rose kommentiert.In dieser neuen Ära, in der die alten Systeme selten jemandem nutzen - außer der Finanzelite, welche sie aufrechterhält - bietet THRIVE II: This Is What It Takes umsetzbare Lösungen und enthüllt hinter den Kulissen kühne, bahnbrechende Innovationen, die neue Paradigmen für eine Welt eröffnen, in der allen die Möglichkeit offensteht, sich zu entfaltenInformationen zu ThriveOn: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2879124-1&h=332344493&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2879124-3%26h%3D4290834579%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.thriveon.com%252F%26a%3DThriveOn&a=ThriveOn zielt darauf ab, zu informieren, zu befähigen und unser menschliches Potenzial freizusetzen, um die Ganzheit der natürlichen Systeme wiederherzustellen, in Harmonie mit dem univer sellen Feld, und gemeinsam eine florierende Welt zu schaffen. Pressekit von THRIVE II : https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit
THRIVE II Presseanfragen: https://www.thriveon.com/request-form/
Weitere Informationen darüber, wie man sich einbringen kann, finden sich unter: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up
Video - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg
Pressekontakt:THRIVE II - Presseanfragen: https://www.thriveon.com/request-form/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147106/4674197
OTS: ThriveOn
Original-Content von: ThriveOn, übermittelt durch news aktuell