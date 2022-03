THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Die Analyse des 52 Wochenhochs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 09. Dezember 2021. Der Preis betrug derweil 4,87 Euro. 110 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -14,72 Prozent. Die THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND Anleger brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung