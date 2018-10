THOMAS SABO kooperiert mit Lindt & Sprüngli und versüßt seinen Kunden erstmals mit einem Adventskalender die Vorweihnachtszeit (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) -THOMAS SABO weckt gemeinsam mit dem Schokoladenhersteller Lindt &Sprüngli Deutschland die Vorfreude auf die Adventszeit: Ab dem 11.Oktober ist erstmals ein Adventskalender im weihnachtlichen THOMASSABO Design erhältlich. Die 24 Türchen enthalten neben edlenLindt-Kreationen auch Shopping-Gutscheine der Schmuck- undUhrenmarke. Damit ist der Kalender eine ganz besondere Geschenkideefür alle THOMAS SABO Fans.Das stimmungsvolle Weihnachtsmotiv des Kalenders verzaubert mitseiner Wintermagie und verbindet diese perfekt mit den Sternen- undMonddesigns der aktuellen Kingdom of Dreams Schmucklinie - dieneueste Inspiration aus der THOMAS SABO Welt für festlicheSchmuckkreationen. Garantiert enthalten sind im Kalender zweiShopping-Gutscheine, die in der Vorweihnachtszeit beziehungsweisenoch bis zum Valentinstag 2019 eingelöst werden können. Mit etwasGlück kann darüber hinaus der einmalige Hauptgewinn - eineWunschreise für zwei Personen - entdeckt werden. In jedem Fall istmit der erlesenen Schokolade aus dem Hause Lindt eine genussvolleAdventszeit garantiert.Erhältlich ist der THOMAS SABO Adventskalender, solange der Vorratreicht, in THOMAS SABO Shops, Shop-in-Shops, online unterwww.thomassabo.com sowie bei teilnehmenden Partnern in Deutschland,Österreich und der Schweiz für 19,90 EUR / 27,00 CHF.Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial unterthttps://we.tl/t-7bje8gwPPk zum Download bereit.Über THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auffünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. AmHeimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter.THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnernsowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comhttp://instagram.com/thomassabohttp://twitter.com/THOMASSABOhttp://www.youtube.com/ThomasSaboOfficialOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell