THE Young University Ranking belegt: Jacobs University Bremen ist eine der besten jungen Universitäten der Welt

Bremen (ots) - Erneut hat die Jacobs University in einemHochschulranking hervorragend abgeschnitten. Bei den 2019 TimesHigher Education (THE) Young University Rankings für Universitäten,die jünger als 50 Jahre sind, belegt die private Hochschule Platz 26unter 351 teilnehmenden Universitäten aus 60 Ländern. Imdeutschlandweiten Vergleich zählt sie zu den fünf besten jungenUniversitäten.Die Jacobs University punktete insbesondere durch ihreInternationalität und die Exzellenz ihrer Lehre. So belegte dieprivate Campus-Universität in den Kategorien "Internationalisierung"und "Lehre" in Deutschland den ersten Platz und in den Kategorien"Forschung" und "Einnahmen durch Industriekooperationen" Platz 4. Imweltweiten Vergleich erreichte die Jacobs University in der Kategorie"Lehre" einen herausragenden 11. Platz, in der Kategorie "Forschung"zählt sie zu den Top 25 jungen Universitäten der Welt."Das Ranking bestätigt eindrucksvoll unser Konzept alsinternationale Campus-Universität mit den Schwerpunkten Forschung,Lehre und Innovation. Es ist Ausdruck des hervorragenden Einsatzes,des Engagements und der Begeisterung aller Beschäftigten unsererjungen Universität. Für diese beeindruckende Teamleistung möchte ichmeinen Dank und Respekt aussprechen", so der Präsident der JacobsUniversity, Prof. Dr. Michael Hülsmann. Die Jacobs University wurde1999 gegründet und nahm im Jahr 2001 ihren Forschungs- undLehrbetrieb auf."Mit großem Stolz erfüllt uns die Tatsache, dass insbesondere dieLehre an der Jacobs University im internationalen Vergleich derjungen Universitäten so beeindruckend positiv abgeschnitten hat",ergänzt Prof. Dr. Werner Nau, der als Dekan der Jacobs University fürden Bereich Bachelor-Programme und die Focus Area Health zuständigist. So belegte die Universität im Fachbereich Health weltweit denzweiten Platz - unmittelbar nach der 2018 neu gegründeten PariserSorbonne Université. Zu weiteren globalen Top 10 Platzierungen in derLehre kam es in den Fachbereichen Psychologie (Platz 3), Geschichte(Platz 4), Wirtschaft (Platz 6), Geographie, Umwelt-, Geo- undMeereswissenschaften (Platz 7) sowie in der Chemie und der Physik(jeweils Platz 10). Und im Fachbereich Elektrotechnik und Elektronikbelegt die Lehre an der Jacobs University weltweit den elften Platz.Um die Leistungsfähigkeit einer Universität einschätzen zu können,verwendet das THE Young University Ranking dreizehn verschiedeneIndikatoren. Es greift dabei auf dieselbe Methodik zurück wie das THEWorld University Ranking. Bei diesem Vergleich, an dem 1.250Universitäten teilnahmen, platzierte sich die Jacobs University unterden 300 besten Universitäten weltweit. Erst kürzlich gab es auch iminternationalen U-Multirank Hochschulranking und im führendendeutschen Hochschulvergleich, dem CHE-Ranking, Bestnoten.Wer sich selbst ein Bild von der englischsprachigen Universitätmachen will, ist herzlich eingeladen. Am 6. und 7. Juli finden aufdem Campus in Bremen-Nord die Zulassungstage statt. An diesen Tagenerfahren Bewerber im Rahmen eines persönlichen Auswahlverfahrensinnerhalb von wenigen Stunden, ob sie einen der begehrtenStudienplätze an der Jacobs University ergattert haben - und darüberhinaus womöglich ein Stipendium erhalten.Über die Jacobs University Bremen:In einer internationalen Gemeinschaft studieren. Sich fürverantwortungsvolle Aufgaben in einer digitalisierten undglobalisierten Gesellschaft qualifizieren. Über Fächer- undLändergrenzen hinweg lernen, forschen und lehren. Mit innovativenLösungen und Weiterbildungsprogrammen Menschen und Märkte stärken.Für all das steht die Jacobs University Bremen. 2001 als private,englischsprachige Campus-Universität gegründet, erzielt sie immerwieder Spitzenergebnisse in nationalen und internationalenHochschulrankings. Ihre mehr als 1400 Studierenden stammen aus mehrals 100 Ländern, rund 80 Prozent sind für ihr Studium nachDeutschland gezogen. Forschungsprojekte der Jacobs University werdenvon der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder aus dem Rahmenprogrammfür Forschung und Innovation der Europäischen Union ebenso gefördertwie von global führenden Unternehmen.