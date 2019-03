THE SILENCE / Die internationale Eigenproduktion der Constantin Film startet am 16. Mai im Kino (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) -"Schließen Sie alle Fenster und Türen. Machen Sie keine Geräusche.Fahren Sie nicht mit dem Auto. Gehen Sie nicht aus dem Haus. BringenSie sich in Sicherheit und verhalten Sie sich absolut still. NehmenSie diese Hinweise ernst und setzen Sie nicht Ihr Leben aufs Spiel!"Jeder Laut ist einer zu viel. Denn in einer Welt jenseits unsererVorstellungskraft kann schon das kleinste Geräusch den Tod bedeuten.Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman des britischenHorror- und Dark Fantasy-Autors Tim Lebbon inszeniertGenre-Spezialist John R. Leonetti ("Annabelle") mit THE SILENCE einenpackenden Endzeit-Thriller - perfekt getimter Horror, düster,spannend und gleichzeitig emotional.In dem starbesetzten Ensemble spielen an der Seite von NewcomerinKiernan Shipka ("Chilling Adventures of Sabrina", "Mad Men")Hollywoodgrößen wie Oscar® -Nominee Stanley Tucci ("Die Tribute vonPanem", "Kindeswohl"), Miranda Otto ("Krieg der Welten", "Homeland")und John Corbett ("Sex and the City", "My Big Fat Greek Wedding").Inhalt:"Sie nennen sie 'Avispa', wegen der Art und Weise wie sieausschwärmen. 'Avispa' heißt Wespe auf Spanisch. Die waren in einerHöhle eingeschlossen und haben sich in Millionen Jahren zu dementwickelt, was sie jetzt sind... Die hätten da nicht rauskommendürfen!"Als eine archäologische Expedition in einem unzugänglichenHöhlensystem in Nordamerika eine bislang unbekannte Parasitenartentdeckt, ahnt noch niemand, wie gefährlich diese "Wespe" genannteSpezies tatsächlich ist. Doch einmal freigesetzt, mutieren undvermehren sich diese Urzeitmonster nicht nur, sondern greifen baldauch Menschen an. Ihre Opfer finden sie dank ihres feinen Gehörs:Schon das kleinste Geräusch lockt eine Unzahl von ihnen an. Die einstso laute Welt verstummt. Die gehörlose Ally (Kiernan Shipka) und ihreFamilie ziehen sich in die Wälder zurück, denn überleben lässt sichnur noch in völliger Stille. Gefahr geht aber auch von anderenMenschen aus, wie die Familie bald erfahren muss: Im rücksichtslosenÜberlebenskampf ist jedes Geräusch ein potentielles Todesurteil. Unddann kreuzt eine bedrohliche Sekte ihren Weg, die es ausgerechnet aufAlly abgesehen hat...THE SILENCE ist eine Co-Produktion von Constantin Film und EMJAGProductions, produziert von Robert Kulzer, Alexandra Milchan, ScottLambert und Hartley Gorenstein. Executive Producer ist MartinMoszkowicz. Das Drehbuch stammt von Shane und Carey Van Dyke,basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Tim Lebbon. Regieführte John R. Leonetti.Kinostart: 16. Mai 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Stanley Tucci, Kiernan Shipka, Miranda Otto, JohnCorbett, Kate Trotter, Kyle Breitkopf u.v.m.Regie: John R. LeonettiDrehbuch: Shane und Carey Van Dyke basierend auf dem Bestseller vonTim LebbonProduzenten: Robert Kulzer, Alexandra Milchan, Scott Lambert undHartley GorensteinExecutive Producer: Martin MoszkowiczErstes Bildmaterial steht zum Download bereit unter:https://constantinfilm.medianetworx.deWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS(TV, Print, Radio PR)Simone Bachofner & Ronja BangerterGüntzelstraße 63, 10717 BerlinTelefon: +49 30 61 20 30 70 / 50E-Mail: simone.bachofner@aim-pr.de; ronja.bangerter@aim-pr.dePURE Online(Online PR)Michael SpalekOranienstr. 185, 10999 BerlinTelefon: +49 30 28 44 509 13E-Mail: michael.spalek@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell