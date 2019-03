THE PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -- Insgesamt berichtet Sky rund 22 Stunden live und exklusiv überalle Verbreitungswege vom "fünften Major"- Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren, Sky ReporterChristopher Lymberopoulos berichtet live vom Stadium Course des TPCat Sawgrass in Florida- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit demmonatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticket auch ohne langeVertragsbindung live dabei sein- Deutschlands Golfsender Nummer 1: Sky überträgt in den kommendenJahren unter anderem die Turniere der US PGA Tour, das Masters inAugusta und den Ryder Cup live und exklusiv - darüber hinaus zeigtSky auch weiterhin alle Turniere der European Tour liveEinen Monat bevor in Augusta das erste Major des Golf-Jahres 2019ansteht (11.-14. April live und exklusiv bei Sky), treffen in Floridadie besten Golfer der Welt beim inoffiziellen "fünften Major"aufeinander. THE PLAYERS Championship ist zudem eines derhöchstdotierten Turniere überhaupt.Mit dabei sind in Florida in diesem Jahr unter anderem alleSpieler der Top Ten der Weltrangliste, darüber hinaus auch TigerWoods, Phil Mickelson und Titelverteidiger Webb Simpson. Außerdemgehen mit Alex Ceijka und Martin Kaymer auch zwei deutsche Profis anden Start.Für Martin Kaymer ist der Stadium Course des TPC at Sawgrass derOrt eines der größten Erfolge seiner Karriere, als er dort 2014 denTitel gewann. Unmittelbar vor Beginn der Live-Übertragung derdiesjährigen Auflage zeigt Sky am Donnerstag um 17.00 Uhr auf SkySport 2 HD nochmal den einstündigen offiziellen Film von MartinKaymers Triumph in der englischsprachigen Originalvertonung.Der Deutsche startet am Donnerstag um 18.38 Uhr gemeinsam mit zweiweiteren ehemaligen Turniersiegern, Adam Scott und Henrik Stenson,auf die erste Runde.Ab Donnerstag, 18.00 Uhr bis einschließlich Sonntagabend berichtetSky dann live und exklusiv aus Florida, insgesamt 22 Stunden. GregorBiernath und Adrian Grosser kommentieren das Geschehen. Wie sämtlicheTurniere der US PGA Tour überträgt Sky das Turnier über alleVerbreitungswege live und exklusiv.Sky Sport - die erste Adresse für alle Golffans in DeutschlandAuch in den kommenden Jahren bleibt Sky Deutschland die Heimat füralle Golffans in Deutschland und Österreich. Unter anderem wird Skyden Ryder Cup 2020 und 2022 sowie das Masters in Augusta auch inZukunft als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen. Auchdie US PGA Tour wird bis mindestens einschließlich der Saison 2020über alle Verbreitungswege live und exklusiv bei Sky Deutschland zusehen sein.Darüber hinaus hat Sky die Partnerschaft mit der European Tourlangfristig verlängert und wird die besten Golfer Europas auch in denkommenden Jahren bei sämtlichen Turnieren der European Tour livepräsentieren, inklusive der vier Turniere der World GolfChampionships (WGC) und der acht Turniere der Rolex Series. Neben denexklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel umfasstder Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Golf-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen desSky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Golffans,die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung beiallen Golf-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über denflexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl vonGeräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stickverfügbar.THE PLAYERS Championship 2019 bei Sky:Donnerstag:18.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 2 HDFreitag:18.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 2 HDSamstag:19.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 2 HDSonntag:18.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2 HDMontag:20.45 Uhr: die Highlights auf Sky Sport News HD