THE NEXT BIG THING - ControlExpert setzt auch in Zukunft auf technologische Trends zur Digitalisierung des Schadenprozesses (FOTO)

Langenfeld / Leipzig (ots) -Messekongress "Schadenmanagement & Assistance": "Wie sehen dieSchaden -und Wartungsprozesse der Zukunft aus?". "Was sind dierelevanten Technologien und die Megatrends der Branche?". "WelchesPotential steckt in der Drohnentechnologie für dieSchadenabwicklung?". Diesen und anderen Fragen hat sich das Team vonControlExpert gestellt und sie beantwortet."Wenn es um Innovationen im Schadenabwicklungsprozess geht, gebenwir nach wie vor den Ton an, und darauf sind wir mächtig stolz", soder Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Dr. AndreasWitte. Die von uns entwickelte App "EasyClaim", deren Technologie wirbereits für diverse Versicherungen umsetzen durften, hat dieSchadenabwicklung um ein Vielfaches vereinfacht. Die benötigte Zeitfür die Schadenabwicklung verkürzt sich mit "EasyClaim" von mehrerenWochen auf wenige Stunden. Per Smartphone werden Informationen sowieBilder des Schadens an ControlExpert geschickt und innerhalb von nurwenigen Stunden weiß der Kunde, was die Reparatur kostet. Ob er einefiktive Abrechnung bevorzugt oder direkt in eine Werkstatt geleitetwerden möchte, entscheidet er selbst.Reparaturen wiederum können in Zukunft mittels virtueller undaugmentierter Realität unterstützt werden, indem technischeReparaturinformationen zum vorliegenden Schaden zur Verfügunggestellt werden. Eine zeitintensive Recherche gehört somit ebenfallsder Vergangenheit an.Das Erfolgsrezept liegt hier vor allem in der optimalenKombination aus menschlicher und künstlicher Intelligenz. "Auch inZukunft werden wir das große Potenzial von Big Data mit demvollständigen Serviceprozess kombinieren und damit dieAutomatisierung für unsere Kunden vorantreiben." so Andreas Witteweiter.Im Bereich 3D Printing arbeitet ControlExpert bereits mitWerkstätten an einem Ersatzteilprozess der Zukunft. Das großePotenzial: Ersatzteile können direkt in der Werkstatt gedruckt undentsprechend weiterverarbeitet werden. Das von ControlExpertentwickelte Produkt "PostMaster®" wird dabei eine wichtigeSchnittstelle, durch die der Werkstatt Vorlagen für die Ersatzteilezur Verfügung gestellt werden. Zu den größten Trends der digitalenKommunikation zählt derzeit Mobile Messaging. Der auf künstlicherIntelligenz basierende Chatbot - ein textbasiertes Dialogsystem - vonControlExpert punktet hierbei mit Empathie und Fachwissen undgarantiert somit eine hohe Kundenzufriedenheit. Für Versicherungenist der Bot die optimale Lösung, um eine durchgängige Kommunikationmit dem Kunden zu gewährleisten - und das 24 Stunden am Tag, 7 Tagedie Woche. Experten sagen schon jetzt: Chatbots sind die zukünftigenApps. Mehr Infos auch auf www.controlexpert.comControlExpert - Redefining RulesControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. Gestartetist ControlExpert im Jahr 2002. Heute gilt das LangenfelderHigh-Tech-Unternehmen als der Digitalisierungsexperte Deutschlandsund hat mit EasyClaim die erste App zur digitalen Schadenabwicklungentwickelt.Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker inDatenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Dieeinzigartige Kombination von IT- und Kfz-Wissen ist dasErfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung vonGutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegenteilweise vollautomatisiert durchzuführen. Der Dienstleisterbearbeitet heute über 6 Mio. Kfz-Schäden im Jahr, mit über 600Mitarbeitern an 14 Standorten und das mit Produkten, die individuellan die lokalen Anforderungen im Land angepasst sind. Zu den Kundenzählen alle namhaften Kfz-Versicherungen, Leasinggesellschaften,Autohäuser und OEM.Pressekontakt:ControlExpert GmbHBeatrix Paeßens, Leiterin MarketingMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 638Mobil: +49 (0) 151 527 217 70E-Mail: B.Paessens@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comJennifer Adler, Vertriebs- & Marketing-KoordinatorinMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 633Mobil: +49 (0) 151 527 217 68E-Mail: J.Adler@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comOriginal-Content von: ControlExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell