THE NAGA GROUP: Starke vorläufige Zahlen 2021

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die THE NAGA GROUP AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um rund 126 Prozent auf 55,3 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Guidance deutlich übertroffen. Das EBITDA habe 12,8 Mio. Euro erreicht. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 16,00 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung