THE NAGA GROUP: Erneuter Mittelzufluss

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die THE NAGA GROUP AG in der vergangenen Woche eine Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Demnach seien rund 4,2 Mio. Aktien zu einem Ausgabepreis von 8,00 Euro je Aktie platziert worden. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.

