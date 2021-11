THE NAGA GROUP: Auf Wachstum fokussiert

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die THE NAGA GROUP AG einen beruhigenden Ausblick für das restliche Geschäftsjahr 2021 und auf 2022 gegeben, der das insgesamt positive Bild bestätigt. In Summe schätze der Analyst, dass der Umsatz mit 18 Prozent über der aktuellen Guidance liege. Das EBITDA solle 4 Prozent besser ausfallen. In der Folge belässt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



