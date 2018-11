"THE DOME" ist wieder da! - RTL II bringt das Popmusik-Event am 1. Dezember zurück auf die TV-Bildschirme (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Am 25. Januar 1997 wurde im RuhgebietPopgeschichte geschrieben: Da ging in der Arena Oberhausen der erste"THE DOME" über die Bühne - unter anderem mit den "FantastischenVier", "N'Sync" und "Scooter". Weitere erfolgreiche Events folgten,dann gab es eine jahrelange Pause. Am 30. November beginnt nun eineneue Ära: Da startet "The DOME" in der Arena Oberhausen noch einmaldurch - und am 1. Dezember läuft die Kult-Musik-Show dann um 18:10Uhr bei RTL II. Mehr dazu kann uns "THE-DOME"-Urgestein GiovanniZarrella verraten, denn er moderiert die Neuauflage zusammen mit denSocial-Media-Stars Lisa & Lena, hallo.Begrüßung: "Ciao ciao, buongiorno, Giovanni Zarrella hier!"1. Giovanni, Du wirst am 30. November das Mega-Event "THE DOME" inOberhausen moderieren. Wie kam es dazu?O-Ton 1 (Giovanni Zarrella, 28 Sek.): "Ja, ich war ja selbst sehr,sehr oft bei 'THE DOME'. Mit 'Bro'Sis' damals ging es schon 2001 losin Kiel. Das war unser erster großer Auftritt sozusagen, und danachwar ich noch viele, viele Male beim DOME. Ich glaube, insgesamt schon14 Mal: sehr, sehr oft mit 'Bro'Sis' und auch schon ein paar Malalleine als Solokünstler. Und 'THE DOME' war für uns Künstler immerdas Highlight, das war wie so ein großes Klassentreffen, wo allegroßen Stars der Branche zusammenkommen und eine unvergesslicheMusik-Party feiern."2. Es wird ja viele Neuerungen geben. Auf was können sich dieBesucher vor Ort und die Fernsehzuschauer zu Hause freuen?O-Ton 2 (Giovanni Zarrella, 37 Sek.): "'THE DOME' wurde regelrechtin das Jahr 2018 katapultiert. Es ist ein Event, bei dem es großeInfluencer geben wird, was in der heutigen Zeit auch überhaupt nichtmehr vernachlässigt werden darf. Die werden alle da sein, die kannman treffen, mit denen kann man Bilder machen, mit denen quatschen.Und dann am Abend beginnt dann die große Show mit den großen Acts:Und da ist dann Revolverheld zum Beispiel dabei und auch Rea Garvey -und auch ich für die etwas ältere Generation. Aber auch für diejüngere Generation sind Lisa & Lena dabei, Die Lochis, Mike Singer.Also wirklich, wir haben alles, was das Herz begehrt - von jung bisetwas reifer."3. Das Line-Up ist breit gestreut, von Pop-Acts wie Alex Aiono,Alvaro Soler oder Lukas Graham, Hip-Hop Künstlern wie Juri undManuellsen bis hin zu Top-DJs wie Alan Walker und Alle Farben istalles dabei. Auf wen freust Du Dich persönlich ganz besonders?O-Ton 3 (Giovanni Zarrella, 38 Sek.): .Es gibt wirklich keinenKünstler, bei dem ich sage:'Oh, wow, da freue ich mich am meisten!'Ich finde insgesamt, es ist ein unfassbares Line-Up, unglaublicheKünstler dabei. Ja, okay: Ich freue mich sehr auf Lena Meyer-Landrut,die mag ich unglaublich gerne. Aber auch Revolverheld sind klasse,Rea Garvey, Mike Singer und 'Die Lochis', die ich super gerne mag,meine Moderationskolleginnen Lisa & Lena. Ja, und wo die größtennationalen Stars dabei sind, lassen auch die internationalen Starsnicht auf sich warten: Wir haben bei 'THE DOME' mit dabei Anne-Marie,Alan Walker und Lukas Graham. Freunde, das wird ein Riesenfest!"4. Hattest du bereits die Gelegenheit, deineModerationskolleginnen Lisa & Lena kennenzulernen?O-Ton 4 (Giovanni Zarrella, 31 Sek.): "Ich hatte tatsächlichbereits die Gelegenheit, die beiden Mädels zu treffen, Lisa & Lena.Wir haben uns bei der Bambi-Veranstaltung vor wenigen Tagen getroffen- auf dem roten Teppich ganz kurz und dann aber danach auf derAfterparty sehr lange unterhalten. Die Mama war auch dabei von denbeiden: wirklich eine bezaubernde Familie, toll erzogene Mädels, sehrrespektvoll, aber trotzdem unfassbar professionell. Und die haben dasja schon beim Bambi so ein bisschen probiert, die haben ja schon einbisschen moderiert dort mit Kai Pflaume - und ich mache praktisch diePflaume beim DOME (lacht)."Giovanni, danke für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns am30.11. in Oberhausen!Verabschiedung: "Also Freunde noch mal aufgepasst: Am 30.11. inder König-Pilsner-ARENA in Oberhausen, das Mega-Musik-Event desJahres: 'THE DOME' kommt zurück mit Lisa & Lena, mit Rea Garvey, mitLena Meyer-Landrut, Pietro Lombardi, Mike Singer, Revolverheld, DieLochis, meiner Wenigkeit und vielen, vielen mehr. Ich freue mich aufeuch. Euer Giovanni Zarrella, ciao!"Abmoderationsvorschlag: Weitere Informationen und Tickets für dasEvent des Jahres gibt's unter THEDOME.de. Und wer nicht live inOberhausen mit dabei sein kann: Am Samstag, dem 1. Dezember 2018läuft "THE DOME" um 18:10 Uhr bei RTL II - und die Wiederholungkönnen Sie sich am Samstag, dem 8. Dezember 2018 um 10:15 Uhransehen.Pressekontakt:Eva RömhildTel.:089/64185 6510Mail:eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell