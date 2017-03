THE BOOMTOWN RATS - Konzerte in Hamburg und Bremen werden verlegt

Hamburg/Bremen (ots) - Die für den 5.3. in Hamburg und 6.3. inBremen geplanten Konzerte von THE BOOMTOWN RATS, in derOriginalbesetzung mit Bob Geldof, müssen leider wegen internerPlanungskonflikte verlegt werden. Dies erfuhr und teilte derVeranstalter soeben mit.Die Band hat folgende neue Termine für die Konzerte in Bremen undHamburg verbindlich bestätigt:Bremen: Freitag, 19. Januar 2018 , 20 Uhr, Pier 2Hamburg: Sonnabend, 20.01.2018, 20 Uhr, Alsterdorfer SporthalleDie bereits gekauften Konzertkarten behalten ihre GültigkeitKarten für die neuen Termine gibt es an allen bekanntenVorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und unterTelefon 01806-570070.Pressekontakt:PromEvent & MediaAmmergaustrasse 72 b26123 OldenburgTel. 0441-209040Original-Content von: PromEvent & Media KG, übermittelt durch news aktuell