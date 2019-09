THERE'S A NEW DANCE IN TOWN: Sarah Jessica Parker tanzt den Intimissimi Bra Twist (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das italienische Lingerie-Label Intimissimi launcht am 30.09.2019seine neue "Bra Twist" Kampagne. Mit an Bord: keine geringere alsUS-Schauspielerin Sarah Jessica Parker sowie viele außergewöhnlicheTalente, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.Einmal mehr setzt Intimissimi den Fokus auf das, was Frauen imwahren Leben wirklich brauchen. Charismatische Unterstützung kommtdabei von Sarah Jessica Parker - unumstrittene Ikone modernerWeiblichkeit.And now... let's dance! In der aktuellen Intimissimi Kampagneverwandelt sich Sarah in eine Choreografin und präsentiert einen ganzbesonderen Tanz - den Intimissimi Bra Twist. Wohl jede Frau kenntihn: er ist eine Art harmonisches Ritual, bestehend aus denBewegungen, die jede Frau macht, wenn sie ihren Lieblings-BH anzieht.Sarah zeigt in diesem Tutorial der anderen Art, wie man einen BHanlegt, die Träger korrekt einstellt, die Häkchen hinter dem Rückenverschließt und die Cups optimal platziert. Der Bra Twist selbststellt das große Finale dar. Die Message der Kampagne ist eindeutig:Intimissimi hilft nicht nur jeder Frau das perfekte Modell für ihreBedürfnisse zu finden. Vielmehr steht das Lingerie-Label ihr außerdemmit Tipps und Tricks zur Seite und zeigt, wie man einen BH trägt,damit er sitzt wie angegossen.In insgesamt fünf Mini-Clips stellt Sarah Jessica Parker gemeinsammit anderen Jung-Talenten die Produktneuheiten der Saison vor. Unteranderem präsentiert sie den neuen BH der Vera-Linie (der Frauen mitgrößeren Cups maximalen Halt bietet), den Super Push-Up aus edlerSeide sowie die ultimativen Triangel BHs aus Baumwolle und Spitze.Dank Augmented-Reality-Technologie bietet Intimissimi seinenKundinnen außerdem eine ganz besondere Erfahrung: In den Stores sowieauf Online- und Offline-Werbemitteln können QR-Codes gescannt werden.Gemeinsam mit Sarah Jessica Parkers Avatar gilt es dann, denperfekten BH zu finden, den Bra Twist zu tanzen oder ein virtuellesSelfie zu schießen.Mit über 40 verschiedenen Modellen ist Intimissimi ein echterBH-Spezialist. Dank der immensen Auswahl finden Frauen und Mädchenhier genau das Richtige für jeden Look und Anlass. Perfekter Sitz,Komfort und Support sind garantiert - genauso wie moderner Style undEleganz.Für Intimissimi sind Körper und Charakter jeder Frau einzigartig.Jede möchte ihre Persönlichkeit individuell ausdrücken, ihren eigenenStil ausleben und ihre Silhouette perfekt in Szene setzen. DasLingerie-Label hilft ihr dabei.Intimissimi's Bra Twist Kampagne wird global umgesetzt und umfasstTV Spots, digitale Projekte sowie Out-of-Home Werbemittel.Pressekontakt:JuLi PR&ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comOriginal-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell