THC BioMed gibt zweite Lieferung von THC KISS Cannabis-Keksen nach Saskatchewan bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - THC.CSETHCBF - OTCTFHD.F-THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es von seinem Vertriebspartner in Saskatchewan eine Neubestellung seines neu eingeführten Cannabis-Genussmittels erhalten hat.Unsere neuesten THC KISS Cannabis-Kekse sind mit 10 mg THC KISS-Extrakt angereichert, einem schnell wirkenden, proprietären Vollspektrum-Cannabisextrakt, der von THC BioMed entwickelt wurde.Die THC Kiss Cannabis-Kekse gibt es in drei köstlichen Sorten: Shortbread, Kakao und Zimt.Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.Präsident und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tel.: 1-844-THCMEDS, E-Mail: info@thcbiomed.comOriginal-Content von: THC BioMed Intl Ltd., übermittelt durch news aktuell