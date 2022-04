TG Therapeutics-Aktie: Was ist hier los?

Aktien von TG Therapeutics deutlich niedriger gehandelt Die Aktien von TG Therapeutics Inc (NASDAQ:TGTX) werden am Montagmorgen deutlich niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es die anhängige Biologics License Application/Supplemental New Drug Application für die Kombination von Ublituximab und UKONIQ für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie und kleinem lymphatischem Lymphom freiwillig zurückgezogen hat. Die Entscheidung,… Hier weiterlesen