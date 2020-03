Nach TGV-Unfall: Verspätungen und Zugausfälle Richtung Ostfrankreich

STRASSBURG (dpa-AFX) - Nach einem Unfall mit einem TGV-Hochgeschwindigkeitszug im Elsass ist es auf der betroffenen Strecke zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen.



Mehrere Verbindungen vom Ostbahnhof der französischen Hauptstadt Paris in die ostfranzösischen Städte Straßburg, Metz und Colmar fielen am Freitag aus oder waren wegen einer Umleitung verspätet, wie die Staatsbahn SNCF auf ihrer Homepage mitteilte. ICE-Verbindungen mit Deutschland waren nach Angaben der Deutschen Bahn nicht beeinträchtigt.

Der TGV war am Donnerstag wegen eines Erdrutsches nördlich von Straßburg teilweise entgleist. Der Zugführer erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen, zudem wurden 21 Menschen leicht verletzt. Der Zug war laut SNCF bei Ingenheim im Arrondissement Zabern (Saverne) in eine Erdlawine auf den Schienen gefahren. Der Zug rutschte teilweise von den Gleisen und kam auf freier Strecke zum Stehen. Die Passagiere wurden in Bussen nach Paris und Straßburg gebracht. Die TGV-Züge können eine Geschwindigkeit bis 320 Kilometer pro Stunde erreichen./ari/DP/jha