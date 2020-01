TFO und Service Properties: So viel benötigst du für 100 Euro (monatliche) Dividenden!

Ein hohes passives Einkommen zu erhalten ist der Traum vieler Dividendenjäger. Da es bis dahin gewiss ein langer Weg ist, sollte man hierbei wohl besser in Etappen denken. Die ersten 100 Euro sind beispielsweise ein starker Beginn. Möglicherweise sogar ein größerer, als so mancher denkt.

Nichtsdestoweniger kann es sich bei diesem Vorhaben natürlich anbieten, in die Vollen zu gehen und in vergleichsweise zuverlässige Aktien mit hohen Dividendenrenditen zu investieren, die einen quantitativ weit voranbringen. Wobei insbesondere einige Real Estate Investment Trusts sogar eine qualitative Komponente mitbringen können.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf Service Properties (WKN: A2PSPV) und Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) sowie auf die Frage, wann diese beiden US-amerikanischen REITs wohl die ersten 100 Euro an (monatlichen) Dividenden ausschütten.

Tanger Factory Outlet Centers: 100 Euro, bitte!

Den ersten REIT, den wir dabei auf den Prüfstand stellen wollen, ist zunächst der von Tanger Factory Outlet Centers. Sofern du ein regelmäßiger Leser unserer Artikel bist, ist dir inzwischen bestimmt bereits bekannt, das sich hinter diesem Namen sogar ein Dividendenaristokrat verbirgt. Somit sind die jeweiligen Ausschüttungen zumindest aus historischer Sicht vergleichsweise sicher, wobei TFO (so der Name in Kurzform), sogar mit operativer Stärke glänzen kann.

Um hier nun jedoch 100 Euro an Dividenden bei einer umgerechneten annualisierten Dividende von 1,27 Euro je Aktie und Jahr erhalten zu können, benötigen Investoren zunächst 78,7 beziehungsweise aufgerundet 79 Aktien an diesem Outlet-Center-Betreiber. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 13,99 Euro (20.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) würde das einem Gegenwert von 1.105,21 Euro entsprechen. Die ersten 100 Euro an Jahresdividende sind hier folglich mit einer bequemen, vergleichsweise kleinen Aktienposition möglich.

Anders sieht die Sache natürlich aus, sofern man fiktiv eine monatliche Dividende in Höhe von 100 Euro erhalten will, wobei TFO explizit lediglich vierteljährlich ausschüttet. Um jedenfalls 1.200 Euro an Dividenden pro Jahr zu erhalten, werden Investoren hier ein Aktienpaket von 945 Anteilsscheinen erwerben müssen. Bei dem aktuellen Kursniveau entspräche das einem Gegenwert von 13.220,55 Euro.

Gewiss keine kleinere Hausnummer, in einem größeren und diversifizierten Portfolio jedoch durchaus möglich. Zumal TFO, wie gesagt, ein Dividendenaristokrat mit einer derzeitigen Dividendenrendite von fast 9 % ist, was möglicherweise auf eine Unterbewertung hindeuten könnte.

Service Properties: Die 100 Euro im Blick

Eine zweite Aktie, bei der es in etwa gleichschnell funktionieren könnte, ist zudem Service Properties. Dieser US-amerikanische Hotel-REIT kommt dabei allerdings erst auf eine in etwa 10-jährige stets zuverlässige Dividendenhistorie. Rein qualitativ kann Service Properties daher noch nicht mit TFO mithalten.

Wie auch immer, um bei einer annualisierten Dividende von 1,94 Euro auf die ersten 100 Euro kommen zu können, benötigen Investoren 51,5 beziehungsweise aufgerundet 52 Anteilsscheine an diesem REIT. Bei einem aktuellen Kursniveau von 21,80 Euro entspräche das einem Gegenwert von 1.133,60 Euro. Ebenfalls eine vergleichsweise normale Positionsgröße in einem Portfolio, aber schauen wir uns hier ebenfalls die monatliche Variante an.

Um auf hypothetische monatliche Dividenden von 100 Euro beziehungsweise 1.200 Euro Dividende pro Jahr kommen zu können, müssen Investoren hier im Endeffekt 619 Anteilsscheine an diesem Real Estate Investment Trust erwerben. Bei dem derzeitigen Kursniveau entspräche das einem Gegenwert von 13.494,20 Euro. Auch das ist gewiss nicht wenig, allerdings durchaus ein mögliches langfristiges Ziel in einem diversifizierten Portfolio.

Service Properties bietet dabei ebenfalls eine attraktive und zugleich starke Dividendenrendite von ca. 9 %, die operativ durch ausreichende Funds from Operations gedeckt ist. Möglicherweise ebenfalls daher einen Blick wert, sofern man einen Dividenden-Boost in seinem Portfolio sucht.

Es gibt allerdings auch gewisse Risiken

Mit den Real Estate Investment Trusts von Tanger Factory Outlet Centers und Service Properties können Investoren daher vergleichsweise schnell die ersten Dividendeneinkünfte von 100 Euro im Jahr realisieren. Ja, sogar 100 Euro monatliche Dividende scheinen möglich, wobei beide lediglich vierteljährlich ausschütten. Das bleibt hier daher gewissermaßen ein fiktives Vorhaben.

Investoren sollten hier jedoch unterm Strich auch die Risiken beachten, die bei diesen beiden hohen Ausschüttern vorhanden sind. Beim Outlet-REIT ist es so beispielsweise der E-Commerce, beim Hotel-REIT die generell zyklischere Ausrichtung. Möglicherweise sollte man sich daher fragen, ob einem diese hohen Ausschüttungen diese Risiken wert sind. Beziehungsweise, in welchem Maße.

Vincent besitzt Aktien von Service Properties und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

