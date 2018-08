TFI: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie TFI, die im Segment "Lkw-Verkehr" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 46,98 CAD.

Unsere Analysten haben TFI nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TFI liegt bei einem Wert von 21,35. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Transportation & Logistics" (KGV von 23,37) unter dem Durschschnitt (ca. 9 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist TFI damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die TFI-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für TFI aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (42,71 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,08 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 46,98 CAD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält TFI eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der TFI beläuft sich mittlerweile auf 35,3 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 46,98 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,09 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 41,67 CAD. Somit ist die Aktie mit +12,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".