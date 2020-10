TFI International: Rückzug!

Das kanadische Transport- und Logistikunternehmen TFI International (NYSE:TFII) hat sich aus der geplanten Übernahme des kanadischen Kleintransport- und Intermodaltransportunternehmens APPS Transport zurückgezogen.

Das in Montreal ansässige Transport- und Logistikunternehmen TFI gab diesen Schritt in seinen am Donnerstag veröffentlichten Finanzergebnissen für das dritte Quartal bekannt. Das Unternehmen gab keinen Grund dafür an und erklärte, dass die geplante Übernahme abgebrochen worden sei.

TFI kündigte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung