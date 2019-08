TE Connectivitys neue Sliver Spreizmontage-Steckverbindungen ermöglichen frontseitig steckbares OCP NIC 3.0

Weitere Suchergebnisse zu "Nic":

TEs Sliver Straddle-Mount-Stecker unterstützen OCP NIC 3.0 überPCIe Gen 5Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE),ein Weltmarktführer bei innovativen Verbindungslösungen fürHigh-Speed-Computing und Netzwerkanwendungen, hat heute seine neuenSliver Straddle-Mount-Steckverbinder vorgestellt, die den neuenStandardformfaktor für die Unterstützung von frontseitig steckbaremOpen Compute Project (OCP) NIC 3.0 repräsentieren. Die fürSpreizmontage ausgerichteten Steckverbindungen bilden eineErweiterung der Sliver-Produktlinie und wurden für den Einsatz vonOCP NIC 3.0-Karten mit niedrigem Profil entwickelt, um dieSystemwartung zu erleichtern und das Wärmemanagement zu verbessern.Sliver Spreizmontage-Steckverbindungen für SFF-TA-1002unterstützen hohe Geschwindigkeiten über PCIe Gen 5, geplant sind bis112G. SFF-TA-1002 ist als Alternative vorgeschlagen, die vieleFormfaktoren ablösen bzw. ersetzen kann. Das hochdichte 0,6-mm-Rasterder Sliver Spreizmontage-Steckverbinder unterstützt zudem Next-GenSilicon PCIe Lane Counts, wo die marktgängigen Produkte schnell anihre Leistungsgrenze stoßen.OCP NIC 3.0 Karten sind horizontal und frontseitig steckbar, wasden Luftstrom durch das Gehäuse erhöht und ein leichter zugestaltendes System ermöglicht. TEs SliverSpreizmontage-Steckverbinder zählen zu den kostengünstigsten undleistungsstärksten Lösungen auf dem Markt."OCP-konformes Design hat die Branche der Rechenzentrumsausrüsterim Sturm erobert, und TE Connectivity ist ein wichtiger Lieferant vonSteckverbindungen für diese Designs", sagt Ann Ou, Produktmanager beiTE Connectivity. "Unsere für Spreizmontage ausgerichtetenSliver-Produkte bieten hohe Leistung und Dichte in einemstandardisierten Formfaktor, um die Konzeption und Fertigung fürunsere Partner im Bereich Data Center Equipment zu erleichtern".INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- undSensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wirermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzteZukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in denanspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in denBereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht.Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus rund 140 Ländernin allen führenden Industriebranchen zusammen.