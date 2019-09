TE Connectivity veröffentlicht Endergebnis des Übernahmeangebots für Aktien der First Sensor AG nach Ablauf der weiteren Annahmefrist

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - TE Connectivity SensorsGermany Holding AG (TE Holding), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) (TE), einemweltweit führenden Technologieunternehmen in den Bereichen Sensor-und Verbindungslösungen, hat heute das Endergebnis ihres freiwilligenöffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Aktien der First SensorAG (XTRA: SIS) (First Sensor), einem in Deutschland ansässigenSensorhersteller (ISIN DE0007201907), veröffentlicht. Die weitereAnnahmefrist war am 19. September 2019 abgelaufen. Mit Ablauf derweiteren Annahmefrist können keine weiteren First Sensor Aktien indas Übernahmeangebot eingereicht werden.TE hat sich insgesamt 7.380.905 First Sensor Aktien gesichert, wasrund 71,87 Prozent des gesamten Grundkapitals und der Stimmrechte vonFirst Sensor entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat von First Sensorunterstützen das Angebot von TE.Der Vollzug des Angebots hängt noch vonaußenwirtschaftsrechtlichen Freigaben in Deutschland und denVereinigten Staaten ab. TE geht davon aus, dass die Akquisition bisspätestens zur Jahresmitte 2020 abgeschlossen sein wird. Das Angebotsowie weitere Informationen und Dokumente, welche die Transaktionenbetreffen, sind auf www.sensor-angebot.de abrufbar.Über TE ConnectivityTE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- undSensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wirermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzteZukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in denanspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in denBereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht.Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländernin allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung istauch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unterwww.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.Über First Sensor AGGegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, istFirst Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen.Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowieMicroelectronic Packaging entstehen Standardsensoren undkundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressureund Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf inSchlüsselkunden und -produkten, Vorwärtsintegration und die Stärkungder internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert.DisclaimerDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien derFirst Sensor AG (die "Gesellschaft") dar. Die endgültigen Bedingungensowie weitere für das Angebot relevante Bestimmungen sind in derAngebotsunterlage veröffentlicht, deren Veröffentlichung dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet hat.Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringendempfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen für das Angebotrelevante Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da siewichtige Informationen enthalten werden. Das öffentlicheÜbernahmeangebot ist nach Maßgabe des Rechts der BundesrepublikDeutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetzes sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften desSecurities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlichtworden. Darüber hinaus sind die Dokumente hinsichtlich desÜbernahmeangebots auf www.sensor-angebot.de bekanntgemacht worden.Jeder Vertrag, der auf Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebotsgeschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht derBundesrepublik Deutschland und wird im Einklang mit dieseminterpretiert.Soweit nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig, wirdTE Connectivity Sensors Germany Holding AG und mit ihr verbundeneUnternehmen oder Broker (handelnd als Vertreter für TE ConnectivitySensors Germany Holding AG oder mit ihr verbundene Unternehmen,sofern der Fall) möglicherweise während oder nach der Annahmefristdes öffentlichen Übernahmeangebots außerhalb des öffentlichenÜbernahmeangebots, direkt oder indirekt Aktien der Gesellschaft, dievon dem öffentlichen Übernahmeangebot erfasst sind, oder andereWertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar oderumtauschbar sind oder ein Recht auf den Erwerb von Aktien derGesellschaft verleihen, erwerben oder veranlassen zu erwerben. SolcheErwerbe oder jegliche Veranlassung zum Erwerb werden allenanwendbaren Gesetzen und Vorschriften und der Rule 14e-5 des USSecurities Exchange Act, sofern anwendbar, entsprechen. Soweitgesetzlich erforderlich, werden Informationen über solche Käufe inDeutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über derartigeErwerbe oder Veranlassungen zur Vornahme von Erwerben in Deutschlandöffentlich bekannt gemacht werden, gelten solche Informationen auchals in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Darüber hinaus wirdder Finanzberater der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG imRahmen des gewöhnlichen Handels Wertpapiere der Gesellschaft handeln,was Erwerbe oder Veranlassungen von Erwerben solcher Wertpapiereumfassen kann.US-Aktionäre bitten wir zu beachten, dass das öffentlicheÜbernahmeangebot Offenlegungs- und anderen Verfahrensvorschriften wieBestimmungen hinsichtlich des Annahmezeitraums, der Abwicklung,Rücktrittsrechten, Verzicht auf Bedingungen und Zeitpunkten vonZahlungen unterliegt, die von den gesetzlichen Bestimmungen undVorgaben für US-Angebote (US domestic tender offers) abweichen. Zudemkann der Erhalt von Geldleistungen eines US-Aktionärs im Zusammenhangmit einem öffentlichen Übernahmeangebot einen zu besteuernden Umsatzfür Zwecke des Einkommenssteuerrechts der Vereinigten Staaten sowieanwendbarem Recht der jeweiligen Bundesstaaten und Gemeinden sowieausländischen und sonstigen Steuerrechtsvorschriften darstellen.Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird vor diesemHintergrund dringend empfohlen, einen unabhängigen professionellenBerater bezüglich der steuerlichen Konsequenzen, die sich aus derAnnahme des öffentlichen Übernahmeangebots ergeben können, zukonsultieren. Weder die US-Wertpapier- und Börsenaufsicht (USSecurities and Exchange Commission) noch die Aufsichtsbehörden derjeweiligen US-Bundesstaaten haben (a) das öffentlicheÜbernahmeangebot genehmigt oder (b) den Wert oder die Angemessenheitdes beabsichtigten öffentlichen Übernahmeangebots bestätigt. 