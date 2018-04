TE Connectivity stellt erstmals neue wasserdichte USB-Typ-C-Steckverbindung vor

Schützt Geräte in rauen Umgebungen mithilfe der branchenweitführenden IPX8-NormHarrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE),ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Steckverbindungen undSensoren, stellte heute seinen neuen wasserdichtenOn-Board-USB-Typ-C-Buchsenstecker (http://www.te.com/usa-en/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/usb-connectors/usb-type-c.html?tab=pgp-story) vor. Dieser soll mithilfe des in derBranche führenden IPX8-Standards gegen das Eindringen von Staub undWasser dem Geräteschutz dienen. Dank einer IPX8-Klassifizierung istder Anschluss dazu geeignet, unter Wasser selbst in einer Tiefe von1,5 Metern mindestens 30 Minuten eine zuverlässige Verbindungaufrechtzuerhalten. Die wasserdichten USB-Typ-C-Stecker können inWearables, Smartphones, Instrumenten, medizinischen Geräten und inUnterhaltungselektronik in Autos verwendet werden.Der wasserdichte USB-Typ-C-Anschluss von TE erfüllt den in derBranche führenden IPX8-Standard gegen das Eindringen von Wasser miteiner zusätzlichen Abschirmung gegen Funkstörungen und verbesserterBefestigung am Board. Das Angebot von TE an USB-Typ-C-Anschlüssen istauf USB 3.1 ausgelegt. Sie können bei der Datenübermittlung eine Ratevon 10 Gbps und eine Leistungsaufnahme von 100 Watt bei 5 Ampereerreichen. Die USB-Typ-C-Steckverbindungen von TE, die als die Lösungder nächsten Generation für die heutigen und zukünftigenUSB-Anwendungen gesehen werden können, sind darauf ausgelegt, dieIndustriestandards zu erfüllen. Sie bieten ein schlankes Design, dasklein genug für Handgeräte und stabil genug für industrielleAnwendungen ist."Das hier ist eine echte Neuerung", sagte Barbara Grzegorzewska,Direktorin des Produktmanagements bei TE Connectivity. "Wir habenunsere USB-Steckverbindungen immer so konstruiert, dass sie dieStandards für Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit setzen.Jetzt stellen wir mit unserem neuen USB-Typ-C-Portfolio mit dem inder Branche führenden IPX8-Standard die Zukunft derHochgeschwindigkeitsleistung für Anwendungen in rauen Umgebenbereit."Der wasserdichte USB-Typ-C-Anschluss bietet eine reversibleanschlussfähige Schnittstelle und die Buchsenverbindung ist für dieAufnahme eines Plugs in zwei Richtungen geeignet, was ein einfachesund zuverlässiges Anschließen ermöglicht. Diese Steckverbindungunterstützt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Protokollen unddurch die Verwendung von Adaptern ist sie vomUSB-Typ-C-Einzelanschluss aus rückwärtskompatibel mit HDMI, VGA,DisplayPort und anderen Anschlusstypen.Wenn Sie mehr über die neuen wasserdichten USB-Typ-C-Anschlüssevon TE erfahren möchten, klicken Sie hier. (http://www.te.com/usa-en/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/usb-connectors/usb-type-c.html?source=header-match&tab=pgp-story)INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen und führender Hersteller mit einem Umsatz von13 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen arbeitet für eine sichere,nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahrenhaben sich unsere Verbindungs- und Sensorlösungen in denanspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in denBereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,Energietechnik, Datenkommunikation und für zu Hause ermöglicht. Mit78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure,arbeitet TE mit Kunden aus fast 150 Ländern zusammen. Dabei folgt TEstets seinem Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unterwww.te.com sowie auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/), Facebook(https://www.facebook.com/teconnectivity/), WeChat(http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html) undTwitter (https://twitter.com/TEConnectivity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor).TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTIONCOUNTS sind Warenzeichen der Unternehmensfamilie von TE ConnectivityLtd.Andere hier genannten Produkte, Logos und/oder Firmennamen sindmöglicherweise die Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/678299/TE_Connectivity_USB.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Megan VeresTE Connectivity717-986-7227megan.veres@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell