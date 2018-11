TE Connectivity stellt ERFV HF-Koax-Stecker vor

Weitere Suchergebnisse zu "TE Connectivity":

Lösungen machen kostensparende 5G Wireless Board-to-Board- undBoard-to-Filter-Designs der nächsten Generation möglichHarrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE),ein Weltmarktführer im Bereich Konnektivität und Sensorik, stelltheute seine neuen ERFV HF-Koax-Steckverbindungen für drahtlose5G-Anwendungen vor. Die neuen Lösungen werden in einemAktivantennen-Display am Stand von TE (Halle 82, Stand-Nr. 225) aufder electronica 2018 präsentiert, die kommende Woche in München(Deutschland) stattfindet.Die zukünftigen Gerätedesigns für drahtloses 5G-Equipmenterfordern ein neues Maß an hochzuverlässigen und anpassbarenKomponenten, die kostengünstig sein müssen, um die weltweiteExpansion der Drahtlos-Infrastruktur zu ermöglichen. Die neuen ERFVHF-Koax-Stecker von TE machen eine kosteneffiziente Implementierungvon Board-to-Board- und Board-to-Filter-Verbindungen für Antenne undFunk möglich und fördern so die 5G Wireless-Designs der nächstenGeneration.Die ERFV Koax-Steckverbindungen sind dank einteiliger Ausführungkostengünstig und mit einer Vielzahl von Zwischenhöhen für Platinenund Stecker-Konfigurationen hochgradig anpassbar. Mit ERFV Steckernkönnen die Höhen zwischen den Platinen je nach Produktanwendungen wieBoard-to-Filter oder zwischen Leiterplatten (Printed Circuit Boards,PCBs) von 5,2 mm bis 20 mm variieren. Der Stecker kann auch alsoberflächenmontierte Board-to-Board-Verbindung oder als Schraub- oderSteckverbindung in Filter eingesetzt werden. Zusätzlich dazu bietendie ERFV Koax-Stecker bewährte Zuverlässigkeit mit einer axialenVersatztoleranz von +/- 1 mm, einer radialen Versatztoleranz von +/-0,8 mm und hervorragender Einfügungs- und Rückflussdämpfung über DCbis 10 GHz."Wir haben, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden,die Wireless- und Telekommunikationsanwendungen in Vorbereitung aufden bevorstehenden 5G-Rollout entwerfen, ein innovatives einteiligesHF-Stecker-Design entwickelt", erklärt Erin Byrne, Vice PresidentEngineering und Chief Technology Officer des Geschäftsbereichs Dataand Devices bei TE Connectivity. "Diese einteilige Lösung bietet einesignifikante Kostenersparnis gegenüber dreiteiligen Lösungen, undgarantiert die gleichen exzellenten Leistungsstandards"."Ingenieure, die die neue Generation von drahtlosen 5G-Lösungenentwickeln, benötigen Konnektivitätsprodukte, die eine hohe Leistungund ein hohes Maß an Flexibilität bieten und gleichzeitigkostengünstig sind", sagt Eric Himelright, Vice President ProductManagement im Geschäftsbereich Data and Devices bei TE Connectivity."Wir bieten Spitzentechnik, um mit unserer neuen kosteneffizienteneinteiligen ERFV HF-Steckerlösung neue, maßgeschneiderte 5G WirelessBoard-to-Board und Board-to-Filter-Designs zu ermöglichen".Mehr zu den neuen ERFV Koax-Steckverbindungen von TE erfahren Siehier(https://www.te.com/usa-en/industries/data-center/insights/5-g.html).INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein globaler, 14 Mrd. USD schwererTechnologie- und Produktionsführer, der eine sicherere nachhaltige,produktive und vernetzte Zukunft schafft. Unsere in anspruchsvollstenUmgebungen bewährten Konnektivitäts- und Sensorlösungen ermöglichenseit über 75 Jahren Fortschritte in den Bereichen Transport,industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik,Datenkommunikation und häusliches Umfeld. TE arbeitet mit seinen80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Entwicklungsingenieure,mit Kunden in rund 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auchunser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS - Jede Verbindung zählt. Mehrdazu erfahren Sie unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChatund Twitter.TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTIONCOUNTS sind Marken, die sich im Besitz der Unternehmensfamilie TEConnectivity Ltd. befinden oder in Lizenz genutzt werden. Bei anderenhier erwähnten Produkten, Logos und/oder Firmennamen kann es sich umMarken der jeweiligen Eigentümer handeln.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/781234/TE_Connectivity_EFRV.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Lauren BrekoskyTE Connectivity717-986-7342Lauren.brekosky@te.comTE ConnectivityTEOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell