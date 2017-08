TE Connectivity schließt Akquisition von Hirschmann Car Communication ab

Schaffhausen, Switzerland (ots/PRNewswire) - TE Connectivity Ltd.(NYSE: TEL) (TE), ein weltweit führendes Unternehmen der Verbindungs-und Sensortechnologie, hat heute den erfolgreichen Abschluss derbereits angekündigten Akquisiton von Hirschmann Car Communication(HCC) (http://www.hirschmann-car.com/en/) bekanntgegeben.Hirschmann Car Communication ist ein weltweit führender Spezialistfür Antennentechnologie insbesondere für Kommunikations- undVerbindungsanwendungen in der Automobilindustrie. Das Unternehmen hatseinen Sitz in Deutschland sowie Niederlassungen in Europa, NordAmerika und China."Dieser Zusammenschluss ist ein wichtiger Meilenstein für unsereWachstumsstrategie. Mit HCC erweitern wir unser Produktportfolio undkönnen gemeinsam umfassende End-to-End-Lösungen für Datenverbindungenin zunehmend vernetzten und selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten,"sagt Eric Küppers, Präsident der TE Global Automotive Business Unit."Sowohl TE als auch HCC haben hervorragende Engineering-Kompetenz inder Entwicklung von integrierten, hochtechnisierten Lösungen. DerZusammenschluss bringt beiden Unternehmen erhebliche Vorteile. Dieglobale Präsenz von TE ermöglicht es uns, HCC Antennensysteme unserenKunden weltweit anzubieten. Wir heißen das HCC Team herzlichwillkommen bei TE."Mit Abschluss der Transaktion wird HCC als Teil des TETransportation Solutions Geschäftsbereichs geführt.Über TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) TE Connectivity ist ein weltweitführendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 MilliardenUS-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte inverschiedenen Bereichen: Transport, industrielle Anwendungen,Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für dasZuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- undSensorlösungen, die sich unter extrem anspruchsvollen Bedingungenbewährt haben. So helfen wir, unsere Welt zuverlässiger, sauberer,intelligenter und vernetzter zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern,darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden ausfast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen.Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. -www.TE.comTE Connectivity, TE, TE connectivity (logo), Hirschmann CarCommunication and EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken von TEConnectivity Ltd.Zukunfsweisende AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsweisende Aussagenim Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995.Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen desManagements und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Änderungender Umstände, welche zu einer wesentlichen Abweichung dertatsächlichen Ergebnisse, Leistung, Finanzlage oder Errungenschaftenim Vergleich zu den erwarteten Ergebnissen, der Performance, derFinanzlage oder den Errungenschaften führen können. Alle hierinenthaltenen Aussagen, welche nicht eindeutig historisch sind, sindzukunftsorientiert und die Worte "antizipieren", "glauben","erwarten", "schätzen", "planen", und ähnliche Ausdrücke sollen inder Regel vorausschauende Aussagen identifizieren. Wir haben nichtdie Absicht und sind nicht verpflichtet, unsere zukunftsgerichtetenAussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oderauf andere Weise zu aktualisieren oder zu verändern (und wir lehneneine solche Verpflichtung ausdrücklich ab), soweit dies nichtaufgrund des geltenden Rechts erforderlich ist. Neben der zukünftigenFinanz- und Ertragslage enthalten die zukunftsbezogenen Aussagen indieser Pressemitteilung auch Aussagen über unsere Fähigkeit, diegeplanten finanziellen Auswirkungen zu realisieren und dieHirschmann-Akquisition in unsere Operationen zu integrieren.Beispiele für Faktoren, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisendenAussagen beschriebenen abweichen, beinhalten unter anderem dasRisiko, dass Umsatzchancen, Kosteneinsparungen und andere erwarteteSynergien aus der Hirschmann-Akquisition nicht vollständig realisiertwerden können oder länger dauern können als erwartet; das Risiko,dass Hirschmanns Operationen nicht erfolgreich in unsere integriertwerden; Geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene undregulatorische Risiken, wie z. B. Bedingungen, die die Nachfrage nachProdukten beeinflussen, insbesondere in der Automobil- und Daten- undGeräteindustrie; Wettbewerb und Preisdruck; Wechselkursschwankungenund Rohstoffpreise; Naturkatastrophen und politische, wirtschaftlicheund militärische Instabilität in Ländern, in denen wir tätig sind;Entwicklungen auf den Kreditmärkten; Künftige Firmenwertminderung;Einhaltung aktueller und zukünftiger Umwelt- und sonstiger Gesetzeund Vorschriften; und die möglichen Auswirkungen von Änderungen derSteuergesetze, der Steuerabkommen und anderer Gesetze. DetailliertereInformationen zu diesen und anderen Faktoren finden sich imGeschäftsbericht der TE Connectivity Ltd. auf Formular 10-K für dasam 30. 