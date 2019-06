TE Connectivity kündigt freiwilliges Übernahmeangebot für die First Sensor AG an

Übernahme wird TE Produktportfolio an integrierten Sensorlösungenfür industrielle, medizinische und Transportanwendungen für einbreites Spektrum an Kunden weltweit erweiternSchaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - TE Connectivity SensorsGermany Holding AG (TE Holding), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) (TE), einweltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Sensor-und Verbindungslösungen, hat heute ihre Entscheidung veröffentlicht,ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicherausstehenden Aktien der First Sensor AG (XTRA: SIS) (First Sensor),einem Sensorhersteller in Deutschland (ISIN DE0007201907), abzugeben.Darüber hinaus haben TE Holding und TE eineZusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mitFirst Sensor abgeschlossen, die die wesentlichen Parameterhinsichtlich des Zusammenschlusses der beiden Unternehmen regelt.Vorstand und Aufsichtsrat von First Sensor begrüßen und,vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage, unterstützen dasAngebot von TE Connectivity. Zudem haben sich Aktionäre, die rund 67% der der ausstehenden Aktien halten, bereits unwiderruflich erklärt,ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.Mit der Übernahme von First Sensor wird TE seine Position alsweltweit führender Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen,insbesondere in den Bereichen Industrie, Medizintechnologie undTransport, weiter ausbauen. Durch den Zusammenschluss vereint TEunter anderem die Niederdruck- und optischen Sensoren von FirstSensor mit den bereits bestehenden Sensorlösungen, den optimiertenRessourcen sowie dem Kundenstamm von TE, um Kunden weltweit einumfassenderes Sensorportfolio bieten zu können."Die Aufnahme des Produktportfolios und Kundenstamms von FirstSensor in unser bereits umfangreiches Angebot an Sensorlösungenermöglicht es uns, weiter ausgereifte Anwendungslösungen inbedeutenden Wachstumssektoren anzubieten," so Terrence Curtin, ChiefExecutive Officer von TE Connectivity. "Als weltweit führendesTechnologieunternehmen fragen unsere derzeitigen und potentiellenKunden weiter ausgearbeitete und integrierte Sensorlösungen für ihresteigenden verbindungstechnischen Anforderungen nach. DerZusammenschluss unserer ergänzenden Technologien und desEngineering-Know-How wird uns in die Lage versetzen, die strategischeEntwicklung unserer Anwendungslösungen weiter auf den langfristigenglobalen Wachstumstrend in den Bereichen Industrie,Medizintechnologie und Transport abzustimmen.""Die heute bekanntgegebene Zusammenschlussvereinbarung zwischen TEund First Sensor stellt sich als spannendes neues Kapitel für FirstSensor dar, denn gemeinsam werden wir in der Lage sein, unsermarktführendes Portfolio zu erweitern und unseren Kundenstamm weiterauszubauen", erklärt Dr. Dirk Rothweiler, Chief Executive Officer derFirst Sensor AG.Gemäß den Konditionen des Angebots wird TE 28,25 Euro je FirstSensor Aktie in bar bieten. Die Übernahme, einschließlich derSchuldübernahme der ausstehenden Nettoverschuldung undMinderheitsbeteiligung von First Sensor, beläuft sich auf ca. 307Millionen Euro ($ 343 Millionen). Der Angebotsvollzug steht unterüblichen Bedingungen, worunter auch der Erhalt behördlicherGenehmigungen fällt. Das Angebot wird nicht vom Erreichen einerMindestannahmeschwelle abhängen. TE geht davon aus, dass dieAkquisition bis spätestens zur Jahresmitte 2020 abgeschlossen seinwird. Weitere öffentlich zugängliche Informationen und Dokumentebetreffend die Transaktionen sind auf www.sensor-angebot.de abrufbar.Über TE ConnectivityTE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- undSensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wirermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzteZukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in denanspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in denBereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht.Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländernin allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung istauch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unterwww.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.Über First Sensor AGGegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, istFirst Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen.Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowieMicroelectronic Packaging entstehen Standardsensoren undkundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressureund Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf inSchlüsselkunden und -produkten, Vorwärtsintegration und die Stärkungder internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert.DisclaimerDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien derGesellschaft dar. Die endgültigen Bedingungen sowie weitere für dasAngebot relevante Bestimmungen werden in der Angebotsunterlageveröffentlicht, nachdem die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht deren Veröffentlichung gestattet hat.Das öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb von First Sensor Aktienhat noch nicht begonnen. Investoren und Inhabern von Aktien der FirstSensor AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie allesonstigen für das Angebot relevante Dokumente zu lesen, sobald dieseverfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Dasöffentliche Übernahmeangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt nachMaßgabe des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nachMaßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie bestimmtenanwendbaren Vorschriften des Securities Exchange Acts der VereinigtenStaaten veröffentlicht. Darüber hinaus werden Dokumente hinsichtlichdes Übernahmeangebots auf www.sensor-angebot.de verfügbar sein. JederVertrag, der auf Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebotsgeschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht derBundesrepublik Deutschland und wird im Einklang mit dieseminterpretiert.Soweit nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig, wirdTE Connectivity Sensors Germany Holding AG und mit ihr verbundeneUnternehmen oder Broker (handelnd als Vertreter für TE ConnectivitySensors Germany Holding AG oder mit ihr verbundene Unternehmen,sofern der Fall) möglicherweise vor, während oder nach derAnnahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots außerhalb desöffentlichen Übernahmeangebots, direkt oder indirekt Aktien derGesellschaft, die von dem öffentlichen Übernahmeangebot erfasst sind,oder andere Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbaroder umtauschbar sind oder ein Recht auf den Erwerb von Aktien derGesellschaft verleihen, erwerben oder veranlassen zu erwerben. SolcheErwerbe oder jegliche Veranlassung zum Erwerb werden mit allenanwendbaren Gesetzen und Vorschriften und der Rule 14e-5 des U.S.Securities Exchange Act, sofern anwendbar, entsprechen. Soweitgesetzlich erforderlich, werden Informationen über solche Käufe inDeutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über derartigeErwerbe oder Veranlassungen zur Vornahme von Erwerben in Deutschlandöffentlich bekannt gemacht werden, gelten solche Informationen auchals in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Darüber hinaus wirdder Finanzberater der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG imRahmen des gewöhnlichen Handels Wertpapiere der Gesellschaft handeln,was Erwerbe oder Veranlassungen von Erwerben solcher Wertpapiereumfassen kann.Bezüglich US-Aktionäre bitten wir zu beachten, dass dasöffentliche Übernahmeangebot Offenlegungs- und anderenVerfahrensvorschriften wie Bestimmungen hinsichtlich desAnnahmezeitraums, der Abwicklung, Rücktrittsrechte, Verzicht aufBedingungen und Zeitpunkte von Zahlungen unterliegt, die von dengesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben für US-Angebote (U.S. domestictender offers) abweichen. Zudem kann der Erhalt von Geldleistungendurch eines US-Aktionärs im Zusammenhang mit einem öffentlichenÜbernahmeangebot einen zu besteuernden Umsatz für Zwecke desEinkommenssteuerrechts der Vereinigten Staaten sowie anwendbaremRecht der jeweiligen Bundesstaaten und Gemeinden sowie ausländischenund sonstigen Steuerrechtsvorschriften darstellen. Investoren undInhabern von Aktien der Gesellschaft wird vor diesem Hintergrunddringend empfohlen, einen unabhängigen professionellen Beraterbezüglich der steuerlichen Konsequenzen, die sich aus der Annahme desöffentlichen Übernahmeangebots ergeben können, zu konsultieren. Wederdie US-Wertpapier- und Börsenaufsicht (U.S. Securities and ExchangeCommission) noch die Aufsichtsbehörden der jeweiligenUS-Bundesstaaten haben (a) das öffentliche Übernahmeangebot genehmigtoder (b) den Wert oder die Angemessenheit des beabsichtigtenöffentlichen Übernahmeangebots bestätigt. Jede anderslautendeBehauptung stellt einen Rechtsverstoß in den Vereinigten Staaten dar.