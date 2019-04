TE Connectivity gibt SFF-TA-1002-kompatible Sliver-Kartenrandsteckverbinder bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "TE Connectivity":

Branchenführende Steckverbinder liefern 56G PAM-4 mit Roadmap für112G PAM-4Harrisburg, Us-Bundesstaat Pennsylvania (ots/PRNewswire) -Die SFF-TA-1002-Pinbelegung unterstützt EDSFF, PCIe, OCP NIC undandere Standards. Die SFF-TA-1002-kompatiblen Steckverbinder von TEvereinen Pinbelegung und Geschwindigkeiten fragmentierterTechnologien und ermöglichen ein einfaches Design sowieMulti-Sourcing. Sliver-Steckverbinder für SFF-TA-1002 unterstützenhohe Geschwindigkeiten durch PCle Gen5 mit einer Roadmap für 112G.Das dichte 0,6-mm-Raster der Steckverbinder unterstützt zudem dieSilizium-PCle-Leitungsanzahl der nächsten Generation, währendaktuelle Produkte auf dem Markt bei diesen Leitungszahlen an ihreGrenzen stoßen."Die Sliver-Kartenrandsteckverbinder für SFF-TA-1002 von TE bietendie höchste Leistung der Branche, indem sie 28G NRZ / 56G PAM-4 miteiner Roadmap zu 56G NRZ / 112G PAM-4 ermöglichen", so Lucas Benson,Produktmanager bei TE Connectivity "Wir sind stolz darauf, dassunsere neuen Kartenrandsteckverbinder als Basis für den Standard fürSFF-TA-1002 ausgewählt wurden."INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes,14-Milliarden-USD-schweres Technologie- und Fertigungsunternehmen,das eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunftanvisiert. Seit mehr als 75 Jahren haben unsere Verbindungs- undSensorlösungen, die sich unter rauesten Bedingungen bewährt haben,Fortschritte in den Bereichen Transportwesen, industrielleAnwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation undPrivathaushalte erzielt. Mit seinen 80.000 Mitarbeitern, daruntermehr als 8.000 Ingenieure, die mit den Kunden in rund 140 Ländernzusammenarbeiten, stellt TE sicher, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT.Erfahren Sie mehr auf www.te.com, LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2442667-1&h=2968838513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2442667-1%26h%3D3051470824%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fte-connectivity%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2442667-1&h=862642948&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2442667-1%26h%3D2176761757%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fsearch%252Ftop%252F%253Fq%253Dte%252520connectivity%2526epa%253DSEARCH_BOX%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2442667-1&h=487486018&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2442667-1%26h%3D3744640747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FTEConnectivity%26a%3DTwitter&a=Twitter).Sliver, TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo), Sliver undEVERY CONNECTION COUNTS sind Marken, die das Eigentum der TEConnectivity Ltd.-Unternehmensfamilie sind oder von dieser lizenziertwerden. Andere Logos, Produkte und/oder Firmennamen sindmöglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875281/TE_Connectivity_Silver_Family.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Lauren WayTE Connectivity717-986-7342lauren.way@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell