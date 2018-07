TE Connectivity führt FH-Steckverbinder der nächsten Generation ein

Weitere Suchergebnisse zu "TE Connectivity":

Die neuen Steckverbinder liefern die dreifache Geschwindigkeitfrüherer GenerationenHarrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE) -ein weltweit führendes Unternehmen auf den Feldern Konnektivität undSensoren - hat heute die nächste Generation von0,8-mm-Leiterplatte-zu-Leiterplatte-FH-Steckverbindern eingeführt,die unübertroffene Geschwindigkeiten von 32 Gbit/s und höhererreichen. Diese Mezzanin-Lösungen mit hoher Geschwindigkeit undmittlerer Dichte bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnisund sind - für künftige Upgrades - 56 Gbit/s-PAM-4- undPCIe-Gen-5-fähig.Der Bedarf an Mezzanin-Steckverbindern, die in der Lage sind, einSignal von 25 Gbit/s und höher zu liefern, steigt. Bestehende 10Gbit/s-Mezzanin-Steckverbinder müssen so in den kommenden Jahrenaufgerüstet werden. In der Erwartung, dass über die nächsten fünfJahre - während der Markt auf PCIe-Gen-5-Architekturen umschwenkt -gar noch höhere Geschwindigkeiten nachgefragt werden, hat TEFH-Steckverbinder entwickelt, die zu 32 Gbit/s und höherenGeschwindigkeiten in der Lage sind und bei einer Entscheidung für 32Gbit/s-Technologien für hochvolumige Server- und Speicheranwendungenerhebliche Kosteneinsparungen für Systeme ermöglichen. Die neuenFH-Steckverbinder bieten durch eine stabilere mechanischeKonstruktion von Stecker und Buchse zudem eine höhere Zuverlässigkeitund erhalten bei einer Trennung von bis zu 0,5 mm dieselbe Leistungaufrecht. Darüber hinaus ermöglichen modulare WerkzeugeLeiterplattenabstand-Abstufungen von 1 mm und flexible Stiftzahlen."Unsere Ingenieure finden ständig neue Wege,Konnektivitätsprodukte mit höherer Leistung zu entwickeln; und unsereFH-Steckverbinder der nächsten Generation sind dafür nur das neuesteBeispiel", so Lily Zhang, Produktmanager bei TE Connectivity. "Mitdiesen neuen Steckverbindern bieten wir Kunden ein hervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis in einem zukunftssicheren Produkt."Um mehr über die neuen FH-Steckverbinder der nächsten Generationvon TE zu erfahren, klicken Sie bitte hier (http://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/board-to-board-connectors/intersection/free-height-connectors.html?tab=pgp-story).INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein führendes weltweit tätigesTechnologie- und Produktionsunternehmen mit einem Unternehmenswertvon 13 Mrd. US-Dollar, das zur Schaffung einer sichereren,nachhaltigen, produktiven und verbundenen/vernetzten Zukunftbeiträgt. Seit mehr als 75 Jahren ermöglichen seine Konnektivitäts-und Sensorlösungen - die sich unter anspruchsvollstenEinsatzbedingungen bewährt haben - Fortschritte in den BereichenTransport, industrielle Anwendungen, medizinische Technologie,Energie, Datenkommunikation und Heimtechnik. Mit seinen 78.000Mitarbeitern (darunter über 7.000 Ingenieuren), die in fast 150Ländern eng mit Kunden zusammenarbeiten, handelt TE getreu seinemLeitspruch "EVERY CONNECTION COUNTS" - dass jede Verbindung zählt.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.te.com sowie aufLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/),Facebook (https://www.facebook.com/teconnectivity/), WeChat(http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html) undTwitter (https://twitter.com/TEConnectivity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)."TE Connectivity", "TE", "TE connectivity" (Logo) und "EVERYCONNECTION COUNTS" sind Marken der Unternehmensgruppe von TEConnectivity Ltd. Andere Produkte, Logos und/oder Firmennamen, diehierin erwähnt werden, können Marken deren jeweiliger Inhaber sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/722359/TE_Connectivity_connectors.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Lauren BrekoskyTE Connectivity717-986-7342Lauren.brekosky@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell