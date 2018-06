TE Connectivity führt ELCON Micro-Leistungssteckverbinder ein

Neue Steckverbinder liefern hohe Stromdichte auf derindustrieüblichen GrundflächeHarrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE),ein Weltmarktführer in Konnektivität und Sensoren, stellte heuteseine ELCON Micro-Leistungssteckverbinder vor, die hohe Stromdichteauf einer in der Industrie gewöhnlich genutzten Grundfläche von 3,0mm bieten. Die neuen Leistungssteckverbinder bieten 12,5 A proAnschlussstift und sind damit nützlich für Server, Schalter,Speicher- und Testgeräte.Da die ELCON Micro-Leistungssteckverbinder von TE eine in derIndustrie allgemein gebräuchliche Grundfläche nutzen, ist dieAufrüstung einer bestehenden Konstruktion leicht möglich. Die 3,0 mmgedruckte Leiterplatten-Grundfläche ist mit denMicro-Fit-Leiterplattensteckverbindern von Molex und mit denMicro-Hi-Leiterplattensteckverbindern von BellWether kompatibel.Diese neuen Anschlussstecker eignen sich für Konfigurationen mit 2bis 24 Beinchen und funktionieren zuverlässig in rauer Umgebung dankihrer maximalen Betriebstemperatur von 105 Grad Celsius und ihreshalogenfreien Materials. Darüber hinaus ist das Steckverbindergehäuseso konstruiert, dass Fehlsteckung verhindert wird. Damit wird unserenKunden die Montage erleichtert."Hohe Stromdichte und zuverlässige Konnektivität in einembenutzerfreundlichen Formfaktor sind die Hauptfunktionen unsererneuen ELCON Micro-Leistungssteckverbinder", so Henry Xie, PowerProduct Manager bei TE Connectivity. "Mit einer Betriebsspannung von600 V und der Eignung für verschiedene Stromstärken mit einerVielzahl von Kombinationen verschiedener Leitungsgrößen bieten dieseSteckverbinder die Flexibilität und die Leistung, um imLeistungssteckverbinder-Markt eine Spitzenstellung einzunehmen.Klicken Sie hier, um mehr über den neuen ELCONMicro-Leistungssteckverbinder von TE zu erfahren.Informationen zu TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein Unternehmen im Wert von $ 13Milliarden und Weltmarkführer im Bereich Technologie und Produktion.Das Unternehmen schafft eine sicherere, nachhaltige, produktive undvernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren machen unsere Konnektivitäts-und Sensorlösungen, die sich in den rauesten Umgebungen bewährthaben, Fortschritte in den Bereichen Transport, Industrieanwendungen,medizinische Technologie, Energie, Datenkommunikation und Heimmöglich. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter über 7.000 Ingenieuren,die eng mit Kunden in knapp 150 Ländern zusammenarbeiten, stellt TEsicher, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT. Erfahren Sie mehr unterwww.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.ELCON, TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERYCONNECTION COUNTS sind Marken der TE Connectivity Ltd.Unternehmensfamilie. Andere hier erwähnte Produkte, Logos und/oderUnternehmensnamen sind womöglich die Markenzeichen der jeweiligenEigentümer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710650/ELCON_Micro.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Lauren BrekoskyTE Connectivity717-986-7342Lauren.brekosky@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell