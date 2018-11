TE Connectivity (TE) stellt Ethernet-Steckverbinder für raue Umgebungen und den Gütertransport vor

TE zeigt auf der electronica in München neue Produkte, die denrauen Umgebungsbedingungen und hohen Anforderungen des industriellenund gewerblichen Verkehrswesens standhaltenMünchen (ots/PRNewswire) - TE Connectivity , einer der führendenAnbieter für Konnektivität und Sensorik, stellt zwei neueEthernet-Lösungen vor, die speziell für die harten Anforderungen derindustriellen und gewerblichen Transportindustrie entwickelt wurden.Die HDSC Ethernet Steckverbinder (https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/industrial-and-commercial-transportation/global/data-connectivity-hdscs%20ethernet-fly-A4-en-1810.pdf) und MCON EthernetSteckverbinder (https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/industrial-and-commercial-transportation/global/data-connectivity-mcon%20ethernet-fly-A4-en-1810.pdf) ergänzen das stetig wachsendeProduktportfolio von TE, das staub-, schmutz- undfeuchtigkeitsbeständig ist und gleichzeitig starken Vibrationen undmechanischen Schlägen standhalten kann. Auf der electronica(https://www.te.com/deu-de/about-te/events/electronica-2018.html)wird TE sowohl die HDSCS Steckverbinder-Serie als auch die MCONEthernet-Steckverbinder präsentieren.Das neue Ethernet-Steckverbinderportfolio von TE Connectivitybietet robuste Vollduplex- und Wire-to-Wire-Verbindungen fürMultifunktionsanzeigen, Telematik, Telemetrieeinheiten,Infotainment-Module, Media-Access-Controller und mehr."Mit der zunehmenden Vernetzung des gewerblichen Verkehrs sind diezu übertragenden Datenmengen und die Geschwindigkeitsanforderungendeutlich gestiegen", sagt Christian Manko, Product Manager High-SpeedData Connectivity bei TE Connectivity. "Um diesen Ansprüchen gerechtzu werden, haben wir neue Ethernet-Steckverbinder entwickelt, die esunseren Kunden ermöglichen, mehr Geräte nahtlos in ihr Netzwerk zuintegrieren und die Datenverbindungen in ihren Fahrzeugen zubeschleunigen."Die HDSCS und MCON Ethernet-Steckverbinder sind ideal fürabgedichtete Anwendungen, die starken Vibrationen standhalten müssen.Darüber hinaus sind sie unempfindlich gegen Staub, Schmutz undFeuchtigkeit, die ein fester Bestandteil ihrer Arbeitsumgebung sind.Die HDSCS Ethernet-Steckverbinder wurden entwickelt, umQualitätsprobleme zu vermeiden und gleichzeitig die Herstellungs- undServicekosten zu senken. Die MCON Stecker können zum Anschlussexterner Kameras und Sensormodule verwendet werden, um dem Bedienereinen optimalen Überblick über seine Arbeitssituation zu verschaffen.Dies erhöht die Sicherheit durch die Nutzung vonDifferenzsignalübertragungen mit Ethernet-Kommunikationsprotokollen."Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio im Bereich Transport undLogisitk mit diesen beiden neuen Lösungen erweitern können", sagtManko. "Wir haben all unser Know-how und unser umfangreichesProduktportfolio im Automobilbereich genutzt, um die neuen HDSCS undMCON Ethernet-Steckverbinder zu entwickeln. Die Weiterentwicklungunserer Technologien aus dem PKW-Bereich in Hinsicht auf höhereDatengeschwindigkeiten und raue Umgebungsbedingungen bedeutet, dassunsere Kunden jetzt noch stärker auf die langfristige Zuverlässigkeitunserer Produkte vertrauen können."Die neuen Produkte werden vom 13. bis 16. November 2018 auf derelectronica(https://www.te.com/deu-de/about-te/events/electronica-2018.html)2018 in München (Stand #311) ausgestellt. Neben dem HDSCSEthernet-Steckverbinder und dem MCON Ethernet-Steckverbinderpräsentiert TE dort auch sein weiteres Portfolio anEnd-to-end-Datenverbindungslösungen für Transport und Logisitk,darunter High Speed Data-Verbindungen (HSD) (https://www.te.com/deu-de/products/connectors/automotive-connectors/intersection/high-speed-data-hsd-connectors..html?source=header-match&tab=pgp-story), FAKRARF-konforme Steckverbindungssysteme (https://www.te.com/deu-de/products/connectors/rf-coax-connectors/intersection/fakra-rf-compliant-connector-system.html?source=header-match&tab=pgp-story), MATE-AX (https://www.te.com/deu-de/industries/automotive/insights/mate-ax-wp.html?source=header-match) und MATEnet (https://www.te.com/deu-de/products/connectors/automotive-connectors/intersection/matenet.html?source=header-match&tab=pgp-story) Stecker.Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Website (https://www.te.com/deu-de/industries/truck-bus-off-road-vehicles.html).Über TE ConnectivityTE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendesTechnologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- undSensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wirermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzteZukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien inanspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in denBereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht.Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländernin allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung istauch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. 