TE Connectivity: Augen auf!

TE Connectivity, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste", notiert aktuell (Stand 11:00 Uhr) mit 91.96 USD sehr stark im Minus (-8.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie TE Connectivity derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für TE Connectivity. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 28,25 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass TE Connectivity momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? TE Connectivity ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 28,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. TE Connectivity wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der TE Connectivity als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TE Connectivity vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 101,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,32 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 100,18 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: TE Connectivity schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,88 % und somit 0,21 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,1 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".