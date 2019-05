TEZENIS Fashion Show in Verona (FOTO)

Verona (ots) -Neon-Signs, Roller-Skate Girls und exzentrischeVintage-Limousinen. Die TEZENIS Show war ein Gang durch dieVergangenheit, ein Rückblick auf den Wirtschaftsboom der 50er. Unterdem Motto "Drive In" lud das italienische Label TEZENIS am gestrigenDienstag internationale Gäste und Pressevertreter zu einereindrucksvollen Fashion Show ein. Im Headquarter in Verona wurde inatemberaubender Atmosphäre die trendige Beachwear Kollektion deraktuellen Sommer-Saison präsentiert. Das Setting: eine Ikone deramerikanischen Kultur - das Drive-In Restaurant. Eröffnet wurde dieShow von niemand Geringerem als Topmodel Stefanie Giesinger.Die gestrige Fashion Show von Modelabel TEZENIS stand unter demMotto "Drive-in". Das Setting brachte die Zuschauer zurück ins LosAngeles der 50er Jahre, zu einem der amerikanischen Kult-Symbole:einem Drive-In Restaurant. Für die richtige Stimmung und daseinzigartige L.A.-Gefühl sorgten Bedienungen auf Rollschuhen undviele aufwendige Aufbauten wie Diner-Tresen, Palmen, Neon-Schilderund coole Vintage-Autos, die für eine einzigartige Atmosphäresorgten. Um die Impressionen des Abends auch in den Sozialen Medienverlängern zu können, fanden die Gäste vor Ort zahlreicheInstagram-taugliche Spots - darunter ein authentisches AmericanDiner, in dem Kellner Burger, Popcorn und Zuckerwatte verteilten.Das beliebte deutsche Topmodel Stefanie Giesinger eröffnete dieaufwendige TEZENIS Beachwear Show und zog das Publikum sofort inihren Bann. Die Wahl-Berlinerin, die nach ihrem Sieg in einer großenTV-Castingshow 2014 einen kometenhaften Aufstieg hinlegte undmittlerweile auch auf der Social Media-Plattform Instagram über 3,6Millionen Follower verzeichnen kann, war sichtlich stolz, für dasitalienische Label zu laufen: "Es ist eine mega Ehre, so eine großeFashion Show wie die von TEZENIS hier in Verona zu eröffnen. Alleindas Setting, die sexy Swimwear und die tollen Models, die mitlaufen -das ist wirklich etwas Besonderes!"Neben Giesinger konnte TEZENIS für die Fashion Show unter anderemauch die international gefragten Models Josie Canseco aus den USA,die brasilianische Bruna Lirio, Sharam-Sharam Diniz aus Portugal, dieUngarin Viky Varga sowie die Israelin Eden Fines verpflichten, diedie aktuellsten Bademode-Trends spektakulär und sympathischpräsentierten.Für das perfekte Aussehen der Models sorgte Global Senior ArtistMichele Magnani der Kosmetikfirma MAC mit seinem Team, sowie GlobalCreative Director Giovanni Iovino mit seinen Mitarbeitern von COTRILHair-Styling.Bekannte deutsche Influencer, darunter Betty Taube, AngelinaLilienne, Sarah Simmack sowie die Schwestern Janine und Julia Jahnkeließen es sich nicht nehmen, als Gast vor Ort zu sein. NebenGlasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk ließen sich auch dieehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Julia Wulf, Taynara Joy Silva Wolf,Pia Riegel und Anna Wilken das modische Spektakel nicht entgehen.Hauptakteur auf dem Catwalk war jedoch die aktuelleBeachwear-Kollektion von TEZENIS:SPRING/SUMMER 2019 bei TEZENISFrisch, lebendig und energetisch wie nie zuvor: Für die aktuelleSpring-/Summer-Kollektion bleibt TEZENIS seiner DNA treu undübersetzt die wichtigsten Fashion-Trends in eine Vielzahl voneinzigartigen Outfits von hervorragender Qualität. Farben,Color-Blockings und unterschiedlichste Prints sorgen für einenenergiegeladenen Look und passen perfekt in die Sommer-Saison. BunteFrucht- und Blumen-Motive bringen viel mediterranes Feeling aufBadeanzüge, Triangel-Bikinis und coole Bandeaus, währendAnimal-Prints für einen wilden, trendigen Style sorgen. Streifenaller Art bringen einen Hauch Vintage-Feeling an den Strand.Auch die 80er Jahre spielen in der diesjährigen Sommer-Kollektioneine große Rolle und werden von TEZENIS modern und mit einem coolenTwist interpretiert: Netz-Stoffe und Lochmuster feiern in dieserSaison ihr Comeback und sind besonders bei Crop-Tops lässig und sexyzugleich.Go green! Umweltbewusste Kunden werden ab sofort bei TEZENISfündig. Das Label bringt von nun an Kollektionen aus Naturfasern wieViskose und Baumwolle heraus. Auch Leinen wird vermehrt eingesetzt:Mit seinem coolen und doch zeitlosen Charme bringt die FaserLeichtigkeit und Holiday-Feeling in die Outfits.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comtel: 0176-70646206Original-Content von: TEZENIS, übermittelt durch news aktuell