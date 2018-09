TEVA Pharmaceutical Industries: Den Käufern gelingt eine leichte Stabilisierung!

Die Aktie des Generika-Herstellers TEVA Pharmaceutical Industries erreichte am 2. November bei 10,85 US-Dollar ein neues Tief. Von diesem Tief stieg der Kurs anschließend wieder an und verbesserte sich bis zum 12. Januar auf 22,64 US-Dollar. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, die von Mitte Januar bis Anfang April anhielt.

Das Tief dieser Korrektur wurde am 2. April bei 16,34 US-Dollar ausgebildet. In der Folge stieg der Kurs der TEVA-Aktie wieder an und erreichte Ende Juni/Anfang Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.