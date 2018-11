TEVA Pharmaceutical Industries: Die Käufer sollten die Korrektur jetzt schnell beenden!

Im August stieg die Aktie des Generika-Herstellers TEVA Pharmaceutical Industries auf ein neues Hoch bei 25,96 US-Dollar an und es sah kurzzeitig so aus, als wäre eine neue Anstiegsphase eingeleitet worden. Der Wert ging jedoch in eine Korrektur über und der Ausbruch musste bereits nach wenigen Tagen als Fehlausbruch eingestuft werden.

In der Zwischenzeit hat sich ein neuer mittelfristiger Abwärtstrend entwickelt. Die Käufer haben sich in der ersten

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.