TEVA Pharmaceutical Industries: Fiebrige Ausschläge!

Beim Blick auf den Chart des Generika-Herstellers TEVA Pharmaceutical Industries wird die extreme Anspannung, die die Anleger in den USA in den letzten Tagen erfasst hat, sehr schnell deutlich. Am Dienstag schoss die Aktie im Handelsverlauf wie eine Rakete in den Himmel. Sie durchbrach dabei den EMA50 und den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 21. August, erreichte bei 24,47 US-Dollar ihr Tageshoch und beendete den Tag doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.