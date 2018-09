TESTBILD und Statista: CHECK24 Mietwagen mit bester Service-Qualität

München (ots) - CHECK24 Mietwagen hat den besten Kundenservice.Das ergab eine Umfrage des Statistikportals Statista im Auftrag vonTESTBILD.*) Die Tester befragten im Zeitraum von Mitte Mai bis MitteJuni 20.500 Probanden zur Servicequalität von 2.400 Unternehmen. Inder Kategorie "Online-Vermittlungs- & VergleichsportaleAutovermietung" erreicht CHECK24 den ersten Platz und erhält dieAuszeichnung "Beste Service-Qualität 2018/19".In das Gesamtergebnis flossen fünf Teilkategorien ein:Kundenorientierung, Fachliche Kompetenz, Erreichbarkeit,Kommunikation und Serviceumfang. Außerdem bildeten die Tester einenIndex für die allgemeine Weiterempfehlungsbereitschaft des jeweiligenKandidaten, der ebenfalls in die Wertung einfloss.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreieStornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben,erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagendie Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden. Stiftung Warentest(Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit derGesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern. Sosparten Verbraucher innerhalb eines Jahres über 800 Mio. Euro. Dasergab eine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**)*)TESTBILD, Ausgabe 4/2018**)Quelle: WIK-Consulthttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdfÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell