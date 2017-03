TESTBILD: Neun von zehn Olivenölen mit Mineralölen belastet (FOTO)

Hamburg (ots) -Zehn Olivenöle im Test / Mineralöl-Belastung bis zu achtmal höherals Richtwert / Produkte von Livio, Mazola und Penny tragenGütesiegel "nativ extra" zu Unrecht / Testsieger ist AlnaturaOlivenöl gilt als besonders gesund: Das grünliche Öl enthält gutverdauliche Fettsäuren und Pflanzenstoffe, die vor Krebs undHerzinfarkt schützen. Die Auswahl an Olivenölen ist groß und lautEtikett sind fast alle "nativ extra" - also Öle der erstenGüteklasse. Doch welches Öl hält, was es verspricht? Um dasherauszufinden, hat TESTBILD für die aktuelle Ausgabe 2/17 (EVT:3.3.2017) zehn Olivenöle von fünf bis 20 Euro je Liter getestet.Darunter: die gängigen Marken Bertolli, Livio und Mazola undDiscounterprodukte von Penny, Lidl und Aldi sowie das Bio-Produkt vonAlnatura. Das Ergebnis: Qualität hat ihren Preis. Testsieger Alnaturaund das Produkt des italienischen Weingutes Planeta landen in den Topdrei, sind aber auch die teuersten Testkandidaten. "Beim Aromatestfallen die Olivenöle von Livio, Mazola und Penny komplett durch. Sietragen die Bezeichnung 'nativ extra' zu Unrecht", sagtTESTBILD-Autorin Annette Sabersky. "Besonders erschreckend: Das Laborfand heraus, dass neun von zehn Proben mit Mineralölen belastetsind."Mineralöle, sogenannte MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons),gelangen über Schmier- und Trennmittel, die in der Ölmühle eingesetztwerden, ins Öl. MOSH reichern sich im Fettgewebe und in den Organendes Menschen an und schädigen sie. Bei einigen Olivenölen war dieBelastung bis zu achtmal so hoch wie der Richtwert. Nur im teuerstenTestkandidaten von Planeta wurden keine Mineralöle gefunden.Der Test fand außerdem heraus: Nicht alle Olivenöle, die lautEtikett vorgeben, "nativ extra" zu sein, sind es tatsächlich. Nachder Olivenöl-Verordnung muss ein Öl der Extraklasse frei vonAromafehlern sein: Diese entstehen, wenn alte oder überreife Früchteverwendet werden. Darauf überprüfte TESTBILD die Proben zweifach - imLabor und mit acht geschulten Verkostern vom Deutschen Olivenölpanel.Das Gesamtergebnis: Die mangelhaften Öle von Livio, Mazola und Pennyfallen wegen Aromafehlern durch. Mit den Tropfen von Aldi Süd (Platz4), Aldi Nord (Platz 5), Lidl (Platz 6) und Bertolli (Platz 7) lassensich zwar keine kulinarischen Höchstleistungen vollbringen, aber siehaben auch keine Aroma-Macken. Preis-Leistungs-Sieger ist dasOlivenöl von Edeka auf Platz zwei.TESTBILD hat folgende Olivenöl-Hersteller getestet:Alnatura, Bertolli, Cantinelle/Aldi Süd, Casa Morando/Aldi Nord,Edeka, Livio, Mazola, Penny, Primadonna/LidlSo wurde getestet:TESTBILD ließ die zehn Olivenöle von drei auf die Analyse vonLebensmitteln spezialisierten Laboren aufwendig untersuchen. DasLabor für Rückstandsanalytik Bremen überprüfte die Proben auf über500 Pflanzenschutzmittel, auf polyzyklische aromatischeKohlenwasserstoffe und Weichmacher. Darüber hinaus untersuchte dasLabor Galab die Proben auf heikle Mineralöle. Zudem wurde einAroma-Profil mit der sogenannten NIR-Analytik erstellt. Anschließendwurden alle Öle vom Deutschen Olivenölpanel (DOP) verkostet. Das DOPist eines der wenigen von der EU anerkannten Olivenölpanels. DieGeschmackskontrolle als Ergänzung der Analyse ist wichtig, denn diemenschliche Zunge schmeckt gründlicher als jedes Messgerät.Den vollständigen Test lesen Sie in der aktuellen Ausgabe vonTESTBILD, die ab 3. März 2017 für drei Euro im Handel erhältlich ist.TESTBILD im Internet: www.testbild.de.Abdruck mit Quellenangabe "TESTBILD" honorarfreiÜber TESTBILD:TESTBILD ist Deutschlands erstes Magazin mit einer Mischung ausprofessionellen Testergebnissen und geprüften Kunden-Rezensionen zuaktuellen Produkten in wechselnden Kategorien, u. a. zum ThemaLifestyle, Shopping, Technik, Familie, Auto, Gesundheit undGeld/Recht.Pressekontakt:Redaktion TESTBILDDirk KuchelTelefon: (040) 347 29440E-Mail: dkuchel@computerbild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport, übermittelt durch news aktuell